Raus aus Deutschland, hinein in die Top-Trainingsgruppen der USA. Was für Sprinterin Gina Lückenkemper erfolgreich ist, funktioniert auch für Zehnkämpfer Leo Neugebauer. Beide werden nun vor der WM bei den nationalen Meisterschaften starten – unter der skeptischen Beobachtung des Cheftrainers.

Der Weg zum Erfolg ist lang, so viele deutsche Leichtathletik-WM-Hoffnungen gingen zuletzt über Amerika. Wie der Zehnkämpfer Leo Neugebauer, der in diesem Jahr bisher weltweit die Nummer eins seiner Disziplin ist. Oder Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper, für die die Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Kassel ein wichtiger Schritt in Richtung Weltcup sind. Vom 19. bis 27. August steht in Budapest der Höhepunkt der Saison an.

Dann geht zumindest der neue deutsche Rekordhalter Neugebauer als Mitfavorit an den Start. Als Hauptgrund für die Leistungsexplosion auf 8836 Punkte sieht er seine Bedingungen an der Universität der texanischen Hauptstadt Austin. Der 23-Jährige hat sich 2020 für ein Sportstipendium in den USA entschieden. „Hier bekomme ich optimale Unterstützung.“ Die Konzentration von Wohnraum, Sportmöglichkeiten, Studienbedingungen und medizinischer Versorgung auf einem Campus ist einfach besonders und bringt viele Vorteile für meine Ausbildung.“ und meine Leistung“, erklärte Neugebauer kürzlich erneut in der Zeitschrift „Leichtathletik“.

Er erhält regelmäßig Physiotherapie und ärztliche Betreuung und hat dank des Stipendiums keine finanziellen Belastungen. Sein Tag ist streng durchgeplant, Neugebauer steht um halb fünf auf, trainiert zweimal und schließt gleichzeitig sein BWL-Studium ab. Auch viele seiner Leichtathletikkollegen in Deutschland kennen solche harten Tage. Doch viele von ihnen müssen jeden Tag mehrere Stunden für die Autofahrt zum Training opfern.

Deutsche Leichtathletik „hemmt sich“

Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper – vor sieben Jahren in Kassel erstmals deutsche Meisterin – reiste 2019 erstmals zu einer hochkarätigen Trainingsgruppe in die USA. Fast mit etwas Angst, wie sie kürzlich bei Sky verriet. Doch bereut hat sie es nicht, denn durch das Training mit Olympiasiegern und Weltrekordhaltern kann sie unglaublich viel lernen – auch deren Willenskraft. Die 26-jährige Westfälin berichtete im Bayerischen Rundfunk, sie habe einmal den 200-Meter-Weltrekordhalter Noah Lyles um Rat gefragt.

So etwas ist in Deutschland leider nicht möglich, da die Trainer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes derzeit keine internationalen Athleten trainieren dürfen. „Es betrifft die gesamte Ausbildungslandschaft. Wir hemmen uns damit“, sagte Lückenkemper.

Darüber hinaus herrscht auch ohne Konkurrenz eine Wettbewerbssituation auf hohem Niveau. Allerdings müsse sie auch viele Opfer bringen, sagte Lückenkemper, die manchmal drei Monate am Stück in Florida verbringt. „Es ist ein sehr einsames Leben in Amerika, weil meine ganze Familie und meine Freunde alle in Deutschland zu Hause sind.“

Cheftrainer bezweifelt Vorteile

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen, die über die ungewöhnlich kurzen 800 Meter bei den nationalen Meisterschaften antreten will, trainiert seit längerem in den USA. Der 26-Jährige ist nun Teil einer Gruppe in North Carolina, nachdem er lange Zeit in Oregon verbracht hat.

DLV-Cheftrainerin Annett Stein bezweifelt, dass Lückenkemper und Klosterhalfen in ihren Profimannschaften viele Vorteile haben. Sie möchte aber auch täglich die Besten Deutschlands in Trainingsgruppen gemeinsam sehen, denn dann entsteht eine eigene Dynamik. „Wenn es uns gelingt, solche Leistungsgruppen zu bilden, könnten wir unser Potenzial besser ausschöpfen“, sagte Stein.

Lückenkemper gewann im vergangenen Jahr bei der verpatzten Weltmeisterschaft in den USA überraschend Bronze mit der 4×100-Meter-Staffel. Die andere Medaille für das deutsche Team sicherte sich Gold mit Malaika Mihambo. Auch die Weitsprung-Weltmeisterin und Olympiasiegerin hatte die Idee, in den USA bei Carl Lewis zu trainieren – entschied sich dann aber, in Deutschland zu bleiben.