Der Kult um Deion Sanders wächst weiter.

Seine auffällige Sonnenbrille ist zu einem landesweiten Gesprächsthema geworden.

Lieben Sie ihn oder verabscheuen Sie ihn, „Coach Prime" bringt alle zum Reden

Die von Sanders komplett überarbeiteten Colorado Buffaloes stehen mit einem perfekten 3:0 zum Start in eine neue College-Football-Saison und stehen in der aktuellen Top-25-Umfrage von Associated Press auf Platz 19.

Und nachdem Shedeur Sanders, einer von Sanders‘ Football-spielenden Söhnen, am vergangenen Wochenende einen spannenden 43:35-Sieg in der Verlängerung gegen den Rivalen Colorado State feierte, ist Papa nicht nur der heißeste Name im College-Sport – er ist wieder einer von ihnen die größten Namen im amerikanischen Sport.

Ja, das ist derselbe „Coach Prime“, der bereits der einzige Athlet war, der jemals im NFL Super Bowl und der MLB World Series gespielt hat, und der von allen unterstützt wird, von den NBA-Superstars LeBron James und Kawhi Leonard bis hin zum Rapper Offset.

„Sie haben Lil Wayne hier, Coach Prime macht sein Ding. Sie lassen ein ganzes Tier herumlaufen“, sagte Shilo Sanders, ebenfalls Deions Sohn, der Colorado-Sicherheitsbeauftragte, und bezog sich dabei auf die Feierlichkeiten vor dem Spiel, bei denen unter anderem ein lebendes Büffelmaskottchen auf dem Spielfeld herumlief. „Ich hätte solche Angst gehabt, wenn ich es getan hätte.“ Das andere Team.“

Sanders Sr. wurde heftig kritisiert und manchmal verunglimpft, nachdem er den Kader der Buffaloes vor der Saison 2023 komplett neu zusammengestellt hatte.

Trotz Colorados perfektem Start sorgte er weiterhin für Polarisierung unter College-Football-Trainern und -Fans.

Der schauspielerische ehemalige Zwei-Sport-Superstar – Sanders war berühmt (und berüchtigt) als „Prime Time“ und „Neon Deion“ bekannt, während er 188 NFL-Spiele und 641 MLB-Wettbewerbe bestritt – überarbeitete Colorados Programm und begrüßte den umstrittenen NCAA-Transfer Portal und die ebenso kontroverse Name-, Bild- und Ähnlichkeitsära.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Sanders nach Colorado aufstieg, indem er die Jackson State University hinter sich ließ, wo „Coach Prime“ in drei Saisons einen 27:6-Rekord aufstellte, und viele in der College-Football-Welt warteten darauf, Sanders im Jahr 2023 zu Fall zu bringen.

Das Bild von Sanders taucht in ganz Colorado auf und die Fans genießen „Prime Time"

In drei Spielen ist genau das Gegenteil passiert.

Sanders hat immer heller gestrahlt.

Colorados einst schwächelndes Fußballprogramm hat ein größeres landesweites Rampenlicht erhalten als Nick Sabans Alabama Crimson Tide, das in dieser Saison einen schleppenden 2:1-Start hinlegte und in der AP-Umfrage auf Platz 13 zurückgefallen ist.

Und der superprotzige Football-Trainer, der sich einst mit Tim McCarver einließ und dem damals landesweiten Fernsehsender einen Eiskübel über den Kopf schüttete, hat den Colorado-Football im Jahr 2023 zu einem Muss gemacht.

Letzten Samstag überwanden die Buffaloes in einem Hin- und Her-Duell, das am Sonntagmorgen endete, einen Rückstand von 28:17 im vierten Viertel.

Das Folsom Field war überfüllt, 53.141 Zuschauer nahmen an Sanders‘ Colorado-Magie teil.

Die Saisonkarten der Buffaloes waren im Jahr 2023 ausverkauft und sie haben sich zu einem der heißesten Plätze im Sport entwickelt.

Ungefähr 100 Fans standen am frühen Samstagmorgen Schlange, als sich vor dem Spiel die Begeisterung für Sanders‘ neueste Kreation steigerte.

„Wir haben gezeigt, dass wir weder Kapitulation noch Aufgeben in uns tragen“, sagte Sanders. „Sie haben nie an sich selbst gezweifelt.“

Der nächste Test ist ein Auswärtsspiel gegen Oregon Nr. 10.

Große Spiele gegen Nr. 5 USC, Nr. 22 UCLA und Nr. 14 Oregon State warten auf Sie.

Sogar das hintere Ende des Spielplans der Buffaloes ist imposant.

Zum Abschluss der regulären Saison trifft Colorado auf die Top-25-Spieler Washington State und Utah.

Für die Familie Sanders ist es eine Familienangelegenheit in Colorado

Aber Sanders hat seine erste Prüfung als Trainer eines Programms, das letztes Jahr mit 1:11 jämmerlich endete und seit 2002 nur einmal 10 Spiele gewonnen hatte, bereits problemlos bestanden.

„Coach Prime“ hat seine von Sanders geprägten Buffaloes an die Spitze der täglichen Sportnachrichten in Amerika gebracht.

Fast ebenso beeindruckend ist, dass Sanders Colorado wieder relevant gemacht hat.

Man muss bis in die 1990er-Jahre zurückblicken, um herauszufinden, wann die Buffaloes das letzte Mal ernsthaft auf nationaler Ebene Beachtung fanden, mit Quarterback Kordell Stewart an der Spitze und Colorado, die regelmäßig Bowl-Spiele in den Big 8- und Big 12-Konferenzen gewannen.

Das Einzige, was Sanders im Jahr 2023 zurückhalten könnte, ist die Konferenz in Colorado, die nächstes Jahr zur Big 12 wechseln wird.

In dieser Saison sind die leistungsstarken Buffaloes immer noch Mitglied der Pac 12, die voller College-Football-Top-25-Teams ist, während sie überall sonst auseinanderfällt.

Sanders hat in Colorado den Teamgeist gefördert, seit er Jackson State verlassen hat

Als Colorado den Big 12 beitrat, kam es zu einem Dominoeffekt.

Als „Coach Prime“ seinen Namen überall im Football der Buffaloes einprägte, kam es zu einem Sanders-Effekt.

Der sechsmalige All-Pro- und zweimalige Super-Bowl-Champion in der NFL – außerdem ein schneller Outfielder, der in seiner Karriere unter anderem für die New York Yankees und Atlanta Braves einen Schlagdurchschnitt von 0,263 erzielte – hat etwas Großes, Neues und Neues aufgebaut unmöglich zu ignorieren in Boulder, Colorado.

Rekruten sind gefolgt.

Es folgten Siege.

Die landesweite Berichterstattung hat Sanders natürlich bis nach Colorado begleitet.

Wenn es weiterhin Siege gibt, wird der Sanders-Kult weiter wachsen.

Der College-Football verändert sich schneller als je zuvor.

Sanders hatte im Jahr 2023 das ganze Spiel über die Nase vorn.

Wenn Sanders dieses Tempo beibehält, wird die Eroberung der NFL von der Seitenlinie aus als nächstes auf der endlosen To-Do-Liste von „Coach Prime“ stehen.