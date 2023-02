Die Chancen, mehr Überlebende zu finden, schwinden im Laufe der Zeit und bei kalten Temperaturen

Mehr als 20.000 Menschen haben ihr Leben verloren und fast 80.000 wurden bei der Reihe katastrophaler Erdbeben verletzt, die am Montag den Süden von Türkiye und Nordsyrien heimgesucht haben, so die neuesten offiziellen Zahlen. Inzwischen sind Zehntausende in der Winterkälte obdachlos geworden.

Am Donnerstagabend aktualisierte das türkische Gesundheitsministerium die Zahl der Todesopfer auf 17.406, mit 71.866 Menschen mit dokumentierten Verletzungen durch die Beben. Die syrischen Behörden bezifferten die Zahl der Toten auf 1.347, während die vom Westen unterstützten Rebellen fast 1.800 weitere in Gebieten unter ihrer Kontrolle forderten.

Ein Beben der Stärke 7,7 hat in den frühen Morgenstunden des Montags die Provinz Kahramanmaras in Türkiye erschüttert. Die beiden stärksten Nachbeben in der Provinz Gaziantep erreichten eine Stärke von 6,4 bzw. 6,5.

Überlebende haben bei den bitteren Wintertemperaturen mit dem Mangel an Unterkünften zu kämpfen, und einige haben Berichten zufolge die türkische Regierung gebeten, sie an einen anderen Ort zu evakuieren.

„Gerade bei dieser Kälte kann man hier nicht leben“ Ahmet Tokgoz, ein Einwohner von Antakya in der Provinz Hatay, sagte AP. „Die Leute wärmen sich am Lagerfeuer auf, aber Lagerfeuer können einen nur begrenzt aufwärmen.“

„Wenn die Menschen nicht daran gestorben sind, unter den Trümmern zu stecken, werden sie an der Kälte sterben.“ Tokgoz hinzugefügt.









Bei einem Besuch in Hatay am Mittwoch sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass niemand auf eine Katastrophe dieses Ausmaßes hätte vorbereitet sein können, außer Ankara „wird keinen unserer Bürger unbeachtet lassen.“

Mehr als 110.000 Retter waren in Türkiye im Einsatz, unterstützt von über 5.500 Fahrzeugen, darunter Bulldozer, Kräne, Bagger und Traktoren. Darunter auch Besatzungen des russischen Katastrophenschutzministeriums, die auch in Syrien im Einsatz waren.

Russische Truppen, die in den syrischen Provinzen Aleppo, Latakia und Hama operieren, haben 47 Menschen aus den Trümmern gerettet, 225 weitere medizinisch versorgt und 38,5 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert, sagte Generalmajor Oleg Jegorow gegenüber Reportern.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass die Erdbeben langfristig bis zu 23 Millionen Menschen betreffen könnten. Die Situation in Syrien ist nach 12 Jahren bewaffneter Konflikte und einer von den USA und ihren Verbündeten verhängten Wirtschaftsblockade besonders schlimm. Wohltätigkeitsorganisationen und internationale Organisationen haben den Westen wiederholt aufgefordert, seine Sanktionen aufzuheben oder zumindest auszusetzen, um den Zugang für Hilfe zu erleichtern.

„Wir hoffen einfach, dass die politischen Überlegungen aus dem Weg gehen und uns unsere Arbeit machen lassen“, Das sagte El-Mostafa Benlamlih, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen für Syrien, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.