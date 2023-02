Über 11.000 bestätigte Todesopfer bei dem tödlichsten Erdbeben der Welt seit über einem Jahrzehnt

Familien in der Südtürkei und Nordsyrien verbrachten am Mittwoch eine zweite Nacht in eisiger Kälte, als überwältigte Retter zwei Tage nach einem massiven Erdbeben, bei dem mehr als 11.000 Menschen ums Leben kamen, rannten, um Menschen aus den Trümmern zu ziehen.

In der Türkei wurden Dutzende von Leichen, einige in Decken und Laken und andere in Leichensäcken, vor einem Krankenhaus in der Provinz Hatay aufgereiht.

Viele in der Katastrophenzone hatten ihre Autos oder auf der Straße unter Decken geschlafen, aus Angst, wieder in Gebäude zu gehen, die von dem Beben der Stärke 7,8 erschüttert wurden, das in den frühen Morgenstunden des Montags, dem tödlichsten Erdbeben in der Türkei seit 1999, heimgesucht wurde.

Retter dort und im benachbarten Syrien warnten davor, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen würde, da einige Überlebende sagten, dass Hilfe noch nicht eingetroffen sei.

„Wo sind die Zelte, wo sind Foodtrucks?“ sagte Melek, 64, in der südtürkischen Stadt Antakya und fügte hinzu, dass sie keine Rettungsteams gesehen habe.

„Im Gegensatz zu früheren Katastrophen in unserem Land haben wir hier keine Lebensmittelverteilung gesehen. Wir haben das Erdbeben überlebt, aber wir werden hier an Hunger oder Kälte sterben.“

Im Gespräch mit Reportern in der Provinz Kahramanmaras in der Nähe des Epizentrums des Erdbebens sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit ständigen Sirenen von Krankenwagen im Hintergrund, dass es Probleme mit Straßen und Flughäfen gegeben habe, aber dass alles von Tag zu Tag besser werden würde.

Mit dem immer deutlicher werdenden Ausmaß der Katastrophe stieg die Zahl der Todesopfer in der Türkei auf 8.574, sagte Erdogan.

Das erste Beben stürzte Tausende von Gebäuden ein, darunter Krankenhäuser, Schulen und Wohnblocks, verletzte Zehntausende und machte unzählige Menschen in der Türkei und in Nordsyrien obdachlos.

Verwandte besuchen provisorische Leichenhallen

Nach Angaben der türkischen Behörden waren etwa 13,5 Millionen Menschen in einem Gebiet betroffen, das sich über etwa 450 Kilometer von Adana im Westen bis Diyarbakir im Osten erstreckt. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sagte, die Zahl der Verletzten liege bei über 38.000.

Türken stiegen am Mittwoch in Stadien und auf Parkplätzen im ganzen Land über Hunderte von Leichen und hoben vorsichtig Decken von ihren Gesichtern, um zu versuchen, tote Verwandte zu identifizieren.

Freiwillige verteilen Hilfsgüter an Menschen in Antakya, Südtürkei. (Khalil Hamra/The Associated Press)

Reuters-Journalisten in Kahramanmaras sahen rund 50 in Decken gehüllte Leichen auf dem Boden einer Sporthalle. Angehörige suchten unter den Toten nach Angehörigen.

Eine Frau, die auf dem Boden des Auditoriums kniete, heulte vor Trauer und umarmte einen in eine Decke gehüllten Körper.

Unterdessen wurde ein Containerbrand im südlichen türkischen Hafen Iskenderun unter Kontrolle gebracht, teilte die türkische Seebehörde am Mittwoch mit, nachdem gemeinsame Löschanstrengungen von Land, Wasser und Luft durchgeführt wurden.

Der Betrieb im Hafen wurde bis auf weiteres eingestellt, nachdem am Montag ein Feuer ausgebrochen war und Frachter in andere Häfen umgeleitet wurden.

„Anhängige Schiffe sollten an andere Einrichtungen geleitet werden, da Schiffsabfertigungsdienste nicht erbracht werden können“, sagte die Behörde in einem Tweet.

UHR l Kinder, die nach Rettungen unter weit verbreitetem Jubel in die Luft gehoben wurden: Bei jeder Rettung ertönt im Norden Syriens Jubel Auf hektische Suchaktionen folgt Jubel in Bisina, Syrien, als Retter nach einem starken Erdbeben weitere lebende Kinder finden.

Erdogan hat in zehn Provinzen den Notstand ausgerufen. Aber die Bewohner mehrerer beschädigter türkischer Städte haben ihrer Wut und Verzweiflung über die ihrer Meinung nach langsame und unzureichende Reaktion der Behörden Ausdruck verliehen.

Das tödlichste Erdbeben in der Türkei seit einer Generation hat Erdogan vor eine riesige Rettungs- und Wiederaufbauherausforderung gestellt, die den Vorfeld der Wahlen im Mai überschatten wird, die bereits die härtesten seiner zwei Jahrzehnte an der Macht sein werden.

In Syrien, das bereits von elf Jahren Krieg verwüstet war, stieg die bestätigte Zahl über Nacht auf mehr als 2.500. Das Beben tötete Menschen bis nach Hama, etwa 100 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

Mitglieder eines algerischen Rettungsteams suchen am Mittwoch zusammen mit Soldaten der syrischen Armee an der Stelle eines beschädigten Gebäudes in Aleppo, Syrien, nach Überlebenden. (Firas Makdesi/Reuters)

In der Stadt Jandaris im Norden Syriens sagten Rettungskräfte und Anwohner, Dutzende Gebäude seien eingestürzt.

Angehörige von Menschen, die dort gelebt hatten, standen um die Trümmer eines ehemaligen Gebäudes mit 32 Wohnungen herum und sagten, sie hätten niemanden lebend entfernt gesehen. Ein Mangel an schwerem Gerät zum Entfernen großer Betonplatten behinderte die Rettungsbemühungen.

Rettungskräfte hatten Mühe, einige der am stärksten betroffenen Gebiete zu erreichen, was durch zerstörte Straßen, schlechtes Wetter und einen Mangel an Ressourcen und schwerem Gerät zurückgehalten wurde. Einige Gebiete sind ohne Treibstoff und Strom.

UHR | Krise über Krise: Syrer kommen mit ausbleibender Hilfe auf sich selbst:

„Und jetzt das Erdbeben“: Katastrophe nach dem Bürgerkrieg in Syrien Ein Rettungshelfer in Syrien sagt, das Erdbeben sei katastrophal für Menschen gewesen, die aufgrund des anhaltenden Bürgerkriegs in ihrem Land bereits so viel Elend ertragen mussten. Dennoch gibt es in den Ruinen Zeichen der Hoffnung.

Das tödlichste Beben der Welt seit 2011

Hilfskräfte äußerten sich besonders besorgt über die Situation in Syrien, wo der humanitäre Bedarf bereits größer war als je zuvor seit dem Ausbruch eines Konflikts, der die Nation gespalten hat und die Hilfsmaßnahmen erschwert.

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation sagte, die Rettungsbemühungen stehen vor einem Wettlauf mit der Zeit, wobei die Chancen, lebende Überlebende zu finden, mit jeder Minute und Stunde schwinden.

ANSEHEN l „Ich weiß nichts“: Kanadier kämpfen, warten darauf, Schicksale von Verwandten zu hören: Kanadier aus der Türkei und Syrien warten gespannt darauf, von ihren Lieben zu hören Einige Kanadier mit Verbindungen zur Türkei und Syrien warten nach den verheerenden Erdbeben am Montag immer noch gespannt auf Neuigkeiten über ihre Lieben. In der Zwischenzeit sammeln die Gemeindemitglieder schnell Geldspenden und Hilfsgüter, um sie nach Übersee zu schicken.

In Syrien sagte ein Rettungsdienst, der im von Aufständischen gehaltenen Nordwesten operiert, die Zahl der Toten sei auf mehr als 1.280 gestiegen und mehr als 2.600 seien verletzt worden.

„Es wird erwartet, dass die Zahl aufgrund der Anwesenheit von Hunderten von Familien unter den Trümmern mehr als 50 Stunden nach dem Erdbeben erheblich steigen wird“, sagte der Rettungsdienst auf Twitter.

Über Nacht sagte der syrische Gesundheitsminister, die Zahl der Toten in von der Regierung gehaltenen Gebieten sei auf 1.250 gestiegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur al-Ikhbariya in ihrem Telegram-Feed. Die Zahl der Verwundeten betrug 2.054, sagte er.

Die Region liegt auf großen Verwerfungslinien und wird häufig von Erdbeben erschüttert. Etwa 18.000 Menschen starben 1999 bei ähnlich starken Erdbeben im Nordwesten der Türkei.

Die Maut in Syrien und der Türkei macht sie zur weltweit tödlichsten seit 2011, als ein Erdbeben in Japan einen Tsunami auslöste und fast 20.000 Menschen tötete. Im Jahr zuvor kamen in Haiti bei einem Beben der Stärke 7,0 über 100.000 Menschen ums Leben.