Kreis Segeberg. Trotz etwas unvorhersehbarem Wetter in diesem Jahr können die Segeberger Störche gute Bruterfolge vorweisen. 65 wilde Brutpaare wurden in diesem Jahr im Landkreis gezählt, insgesamt zogen sie 114 Jungstörche groß. Im Jahr 2022 haben es nur 84 Jungstörche von 62 Paaren geschafft, berichtet Segebergs Storchenbeauftragter im Nabu Holger Möckelmann.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Allerdings haben es 27 Tiere, also 20 Prozent des Storchennachwuchses, in diesem Jahr nicht geschafft, so Möckelmann in seinem Storchenbericht 2023. Erst war es im April zu kalt, dann im Mai und Juni viel zu trocken für die Störche.

Störche in Segeberg 2023: Nahrungsmangel durch Dürre

„Viele Brutpaare haben Jungstörche aus Nahrungsmangel aus dem Horst geworfen“, sagt Möckelmann. Vor allem fehlten ihnen Regenwürmer als wichtige Nahrungsquelle. In Bebensee beispielsweise verhungerten Anfang Mai drei geschlüpfte Störche und Ende Juni wurde ein Jungstorch tot im Horst in Struvenhütten aufgefunden. Im gesamten Kreis Segeberg beobachten und dokumentieren ehrenamtliche Nestwärter das Verhalten der Störche.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Während 14 der 65 Vogelpaare in diesem Sommer keinen Nachwuchs bekamen, konnten die Störche in Armstedt, Heidmühlen (Hegebuchenbusch) und Hartenholm (Todesfelder Straße) sogar vier Junge zur Welt bringen. Der vierte Storch in Hartenholm musste jedoch Mitte Juni zur Pflege in den Wildpark Eekholt gebracht werden, weil er aus dem Nest gedrängt wurde – vermutlich aus Platzmangel, so Möckelmann. Auch der vierte Storch aus Heidmühlen wurde am 1. August nach Eekholt gebracht – er konnte nicht fliegen.

14 Paare konnten jeweils drei Jungstörche großziehen – darunter drei Paare, die sich in Klein Gladebrügge, Kayhude-Naherfurth und Daldorf angesiedelt hatten.

Neue Siedlungen mit Störchen: 24 Jahre Warten auf den Storch

Insgesamt wurden acht Nester im Kreis Segeberg umgesiedelt. Neben Daldorf, Naherfurth und Klein Gladebrügge brüteten die Störche erstmals auch in Ellerau, Grossenaspe (Sellhornshof), Hartenholm (Grenzweg), Kaltenkirchen und Nützen (Mühlenstraße) – allesamt erfolgreich.

Besonders groß war die Freude in Daldorf über die Ankunft des Storchenpaares – 24 Jahre mussten die Horstpfleger in dem kleinen Dorf warten, bis die Nisthilfe erstmals angenommen wurde, berichtet Möckelmann. Das Beispiel Kaltenkirchen hingegen zeigt, dass es auch sehr schnell gehen kann. Der Horst wurde erst Anfang des Jahres umgebaut und sofort abgenommen. Zwei junge Störche sind hier flügge geworden.

CN