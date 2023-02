Über 10.000 Tote bei Erdbeben in Türkiye-Syrien — RT World News

Retter in beiden Ländern beseitigen die Trümmer und suchen 48 Stunden nach der Katastrophe nach Überlebenden

Die Zahl der Todesopfer durch die katastrophalen Erdbeben im Süden von Türkiye und im Nordwesten Syriens ist inzwischen auf über 10.000 gestiegen, teilten Beamte am Mittwoch mit.

Rettungskräfte beseitigen derweil weiter die Trümmer und suchen nach Überlebenden. Teams aus Dutzenden von Ländern helfen Einheimischen in beiden Bundesstaaten.

In Türkiye seien über 8.500 Menschen getötet und fast 50.000 verletzt worden, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan gegenüber Reportern nach seiner Ankunft in Kahramanmaras, einer Stadt in der Provinz, in der das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,7 aufgezeichnet wurde.

Laut Erdogan wurden fast 6.500 Gebäude zerstört. Vizepräsident Fuat Oktay sagte zuvor, dass mehr als 450.000 Einwohner, die ihr Zuhause verloren hatten, in Studentenwohnheimen untergebracht würden.

Immer noch werden Menschen lebend unter den Trümmern gefunden. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass zwei Frauen gerettet wurden, nachdem sie 48 Stunden in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks in der Provinz Hatay eingeschlossen waren.









Am Montagmorgen verwüstete eine Reihe starker Erdbeben den Süden des Landes und zerstörte Häuser in mehreren Städten. Präsident Recep Tayyip Erdogan beschrieb es so „Die größte Katastrophe“ seit dem Erzincan-Erdbeben von 1939.

In den zehn betroffenen Provinzen wurde am Dienstag ein dreimonatiger Ausnahmezustand ausgerufen. Alle Schulen im ganzen Land waren für eine Woche geschlossen.

Im benachbarten Syrien seien mehr als 1.260 Menschen getötet und fast 2.300 verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Hassan al-Ghabbash. Unabhängig davon wurden laut Washington Post in den nordwestlichen Teilen Syriens, die nicht von der Regierung kontrolliert werden, über 1.400 Tote und rund 2.700 Verletzte gemeldet.

Al Ghabbash sagte, die Beamten arbeiteten „rund um die Uhr“ um den Fluss medizinischer und anderer Hilfsgüter nach Aleppo, Latakia und Hama aufrechtzuerhalten, die vom Beben am stärksten betroffenen Regionen. Nach Angaben der Regierung wurden mehr als 70 Moscheen als Notunterkünfte ausgestattet.