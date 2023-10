Nach Angaben spanischer Behörden erreichten an diesem Wochenende 1.325 Migranten mit dem Boot die Kanarischen Inseln des Landes vor der Westküste Afrikas – einer von ihnen beförderte die Rekordzahl von 321 Menschen auf einem einzigen Schiff.

Nach Angaben der Behörden stammten alle Ankömmlinge aus Afrika südlich der Sahara.

Das spanische Innenministerium hat zwischen dem 1. Januar und dem 15. Oktober bereits 23.537 Ankünfte auf den Kanarischen Inseln dokumentiert – ein Anstieg von 80 % gegenüber dem Vorjahr. Die Neuankömmlinge an diesem Wochenende kommen außerdem zu einer zweiwöchigen Rekordzahl von 8.561 Neuankömmlingen seit dem 1. Oktober hinzu – die höchste Zahl seit einer vorherigen Migrationswelle im Jahr 2006.

Bilder, die am Samstag im spanischen TVE-Fernsehen ausgestrahlt wurden, zeigten ein farbenfrohes Holzboot, das mit lächelnden Migranten überfüllt war, die winkten, als sie den Hafen der Insel El Hierro erreichten.

Insgesamt landeten 783 Migranten auf El Hierro, 150 auf Gran Canaria und 98 auf Teneriffa. Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes befanden sich unter den Ankömmlingen auch Frauen und Kinder, wobei es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Ankömmlinge um junge erwachsene Männer handelte.

Migranten mussten von El Hierro auf andere Inseln verlegt werden, nachdem die Aufnahmezentren durch die schiere Zahl der Ankömmlinge überfüllt waren Bild: Europa Press/ABACA/picture Alliance

Spanien sagt, die Destabilisierung der Sahelzone treibe die Migration voran

Der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska, der letzte Woche den sieben Inseln umfassenden Atlantik-Archipel besuchte, sagte, der Anstieg illegaler Ankünfte stehe in direktem Zusammenhang mit der politischen „Destabilisierung der Sahelzone“.

In der Sahelzone kam es in den letzten Jahren zu einer Flut von Militärputschen, wobei die Länder Burkina Faso, Tschad, Guinea, Gabun, Mali, Niger und Sudan inzwischen allesamt von Militärjuntas regiert werden.

Seit die EU die Kontrollen über das Mittelmeer verschärft hat, sind die Kanaren zu einem bevorzugten Ziel für verzweifelte Migranten geworden, die aus Marokko und der Westsahara nach Europa kommen wollen.

Marokko und die Westsahara liegen relativ nahe an den Kanaren (100 Kilometer, 60 Meilen), während andere Migranten aus Mauretanien, Senegal und Gambia, die etwa 1.000 Kilometer entfernt sind, weitaus riskantere Reisen unternommen haben.

Laut der Wohltätigkeitsorganisation Walking Borders sind in diesem Jahr mindestens 1.000 Menschen entlang der Route gestorben.

Am Donnerstag kündigte Spaniens amtierender Migrationsminister an, dass das Land den Kanarischen Inseln rund 50 Millionen Euro an Soforthilfen zur Verfügung stellen werde, um den lokalen Regierungen bei der Bewältigung des „außergewöhnlichen Migrationsstroms“ zu helfen, mit dem sie konfrontiert seien.

