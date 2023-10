KIEW – Nicht alle fliegenden Besucher in die Ukraine bringen Tod und Zerstörung.

In Tuzlivski Lymany, einem malerischen Nationalpark an der Schwarzmeerküste, kamen an diesem Wochenende mehr als 1.000 rosa Flamingos an.

Es ist ein farbenfroher Tonwechsel für ein Land, das die letzten 18 Monate damit verbracht hat, sich vor russischen Raketen, Bomben und Killerdrohnen zu schützen, während die groß angelegte Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf einen weiteren Winter zusteuert.

„Wie unser Wissenschaftler mitteilt, sind 1.114 rosa Flamingos angekommen. Bisher ist dies die größte Anzahl dieser Vögel, die von Wissenschaftlern auf dem Gebiet des Parks registriert wurde. Fast alle sind erwachsen, aber dieses Jahr gibt es auch einige Küken“, sagte Tuzlivski Lymany Park in einem Facebook-Beitrag.

„Mehrere Vögel waren mit weißen Ringen beringt. Ihre Herkunft konnte nicht ermittelt werden. Aber ein Vogel hatte einen blauen Ring. Das bedeutet, dass dieser Gast Italiener ist“, fügten Wissenschaftler hinzu.

In diesem Jahr sind im Frühjahr einige Flamingos in die Ukraine ausgewandert. Etwa 570 Tiere beschlossen, trotz des aktiven Krieges in der Region zu bleiben und zu nisten, sagte Ivan Rusev, Leiter der Forschungsabteilung und Doktor der Ökologie am Tuzlivski Lymany, im September in einer Erklärung.

Den Wissenschaftlern von Tuzlivski Lymany zufolge handelt es sich bei den Flamingos, die im Oktober ankamen, nicht um dieselben Vögel, die im Sommer nisteten.

Rusev schrieb, dass es den Flamingos im Jahr 2023 zum ersten Mal gelang, in der Region Odessa eine stabile Kolonie zu bilden. Zuvor, im Jahr 2017, versuchten sie, sich in der Region Cherson am Churyuk-See unweit der Krim niederzulassen, aber nur drei Küken schlüpften und ihr Schicksal endete ist unbekannt.

Während der russischen Invasion und Besetzung der Region Cherson „verließen die Vögel die vorübergehend besetzten Gebiete und wählten die Flussmündungen von Tuzlivki“, sagte Rusev. „Während russische Barbaren weiterhin unsere Natur zerstören, wurde in Odessa ein brennendes Wunder geboren.“