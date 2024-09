Startpagina Boulevard

Drucken Teilen

Snel vooruit naar het einde van het jaar, sinds wijlen Schlagersänger Udo Jürgens is overleden. Signaal Tod war für ihn zelf wohl weniger überraschend, die Tochter nu preisgibt seine.

Hamburg – 30 uur september Udo Jürgens († 80) werd 90 jaar oud. Vandaag zien we Kinderen John (60) en Jenny Jürgens (57) op 27 september in de “NDR Talkshow” over de laatste jaren en monaat van de kunsten. Dieser hatte seinen Tod offenbar kommen sehen.

“Gehadert, alt zu sein”: Tochter Jenny doet verslag van de afgelopen jaren van Udo Jürgens

Op 21 december 2014, ster van componist en zanger Udo Jürgens, is hun liefdesleven altijd perfect, hun management is immers volkomen onopgelost tijdens een Spaziergang am Bodensee in de Schweizer Gemeinde Gottlieben. WHO deutschlandfunk.de Bericht, we hadden een paar weken voor de 25e. Tour “Mitten im Leben” begon en begon als “kerngesund”. De dag van de Ausnahmetalents lijkt totaal verschillend van elkaar te zijn zodat ze samen kunnen komen – voor zichzelf om met alles te zijn. Wie het Tony Jürgens (57) in de ‘NDR Talkshow’ heeft verteld, wil later graag van je horen.

Van Roland Kaiser tot Helene Fischer: Diese Promis wordt in „Tatort“ met Maak foto’s

Wie Jenny Jürgens erzählt, heeft de „Aber bitte mit Sahne“-Interpret sich ab seinem 75. Lebensjahr immer mehr von der Familie en seinen engsten Freunden zurückzoet. Ze zijn nog steeds zwart omdat ze gescheiden zijn geweest en dat ze altijd „tol“ zijn geweest. “Als ik een goede ervaring heb gehad, heeft er daarom een ​​verandering in mijn leven plaatsgevonden en dat heb ik ook gehad met mijn omgeving, zodat ik het al 57 jaar heb gezien.

“Einfach unglaublich”: Udo Jürgens wacht tot je komt

Als je ziet dat het vaderschap zo groot is als het mompelen van de populaire zangers van „Griechischer Wein“ in de Alter von 80 jaar lang gestorben seien. Deze mensen kunnen genieten van hun kinderen zolang ze open zijn. ‘En we duiken er zo in: ‘Dus op een dag, papa. Was de redest du denn da?‘. En dan doorroeren met 80. Ook dat is volstrekt onduidelijk”, aldus Jenny Jürgens.

John en Jenny Jürgens waren te gast in de NDR Talk Show (links) en Udo Jürgens was aanwezig bij het concert in Hamburg op 29.11.2014. © Stephan Wallocha/Imago en I. Schiffler/Imago

Obwohl Udo Jürgens auf sein Umfeld noch een fitten eindruck machte, hater seinen seinen Tod vohl voausgeahnt. In de Herzen-zegener Fans zijn de Schlagersänger nog steeds unsterblich bleiben. En ondertussen keek Udo Jürgens naar 90. Ervaringen met meer tv-specials. Verwende Quellen: ardmediathek.de, deutschlandfunk.de