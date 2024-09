Startpagina TV

van: Elena Rothammer

Drucken Teilen

Ik ben Laufe seingever Karriere met Udo Jürgens prägt de Leben seingever Weggefährten. Signalbandleider Pepe Lienhard schreef een hele bijzondere anekdote over de gestoorde muzikant.

Leipzig – Am 21. December 2014 starb Udo Jürgens (†80) plötzlich an Herzversagen. Der Tod des Musikers kam völlig überraschend – auch für seine Band, die met zichzelf noch de twee Teil seiner Tour had geplant. In de talkshow ‘Riverboat’ vertelt bandleider Pepe Lienhard (78) over de 37 jaar die hij deelde met Udo Jürgens.

Pepe Lienhard herinnert zich een situatie met Udo Jürgens: “Ik had een slecht lot.”

Selbst nach seinem Tod voorzag Udo Jürgens seine Fans kürzlich noch van een nieuw nummer. Ik zou graag de originele band met een best-of-tour zien en samen met de artiesten optreden op een LED-wall. Met de hulp van Pepe Lienhard leefde de band van Udo Jürgens 37 jaar. Met “Riverboat” in MDR zouden we graag de saxofonist zien met een blik op de tijd op de pagina van de muzikale legende – en de boodschap van deze, en de Udo werd goed ontvangen.

Unfall-Narben, tote Tochter en Exfreundin: The Tattoos of Schlagerstars en hun bedeutung Maak foto’s

“Als je daar niet woont, heb je een geweldig leven”, zegt Lienhard. Je bent van harte welkom op de locatie, voor het eerste optreden in Berlijn. ‘We hebben in de ochtend gevlogen en ik ben relatief knap’, zei de bandleider ooit. Ik weet zeker dat ik niet alles erg vind. “Dat was een andere keer. Als een man een oorlog heeft meegemaakt en de poort schoon was, dan kun je een privéauto hebben. En ik hou nog steeds van dat coole. Ik ben belangrijk. Met mijn machen sie das“, herinnert hij zich.

Udo Jürgens is totaal anders. “Ik ben me heel bewust van mezelf, alles zat in mij. En als ik gereïntegreerd ben, is Udo altijd blij geweest met mijn leven, en met mijn zware gewicht. Er werd gezegd: ‚Dat is super onprofessioneel, dat kun je niet doen!‘ En ik werd kleiner en kleiner”, aldus de arrangeur. Er is altijd een risico, er wordt een besluit genomen en de publicatie wordt gepubliceerd.

Bandleider Pepe Lienhard verwelkomt Udo Jürgens: “Auf Augenhöhe trakteert”

De Ansage-hoed van Udo Jürgens is Wirkung-gezegend. “Het is niet meer passie. Dat is mijn leven‘, zegt Pepe Lienhard, kalm kijkend. Deze situatie is het resultaat van een bepaalde situatie, vanwege de „Ik was nooit in New York“ – de interpretatie is hierop gebaseerd.

Ik ben Laufe seingever Karriere met Udo Jürgens prägt de Leben seingever Weggefährten. Signalbandleider Pepe Lienhard schreef een hele bijzondere anekdote over de gestoorde muzikant. © IMAGO / Funke Fotoservices & IMAGO / VIADATA

“Udo hat nicht nur mich, sondern all Musiker auf Augenhöhe behandelt”, staat er. Laten we zelf eens kijken naar een „tolle Partnerschaft“. Ook heeft de ex-manager wat informatie over zijn muzikale talent: hij is trots op zijn liefde voor het leven van Udo Jürgen. Verwende Quellen: MDR / “Riverboat” vanaf 27 september