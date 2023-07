FC Hertha Rheidt – FC Hennef 05 2:4 (2:2). Hennefs Trainer Fatih Özyurt wollte der Leistung des zwei Klassen tiefer spielenden Bezirksligisten aus Rheidt keinen größeren Stellenwert beimessen. „So kritisch bin ich nicht. Wenn wir vorne etwas ruhiger agieren, erarbeiten wir uns Chancen“, sagte der neue Trainer der Mittelrheinliga.

Die Rheidter frühe Führung durch Tim Sterzenbach (2.) wurde von Joel Heuter (3.) und Ole Lichter (7.) umgedreht. Doch dann sorgte Enes Dermaku (38.) für den 2:2-Endstand. „Aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Urlaub hatte ich nur neun Feldspieler im Kader“, bemerkte Rheidts Trainer André Pieperiet. Am Ende wurde Hennef durch Heuter (58.) und Alihan Zor (68.) ersetzt. Auf die Hennefer warten nun attraktive Aufgaben beim Landesligisten TuS Oberpleis.

RW Hütte – Siegburger SV 04 0:6 (0:3). „Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und hatten alles im Griff“, freute sich Sportdirektor Mehmet Dogan über den souveränen Pflichtsieg der Mittelrheinliga gegen den A-Liga-Vertreter aus Hütte und freut sich nun auf das Duell gegen den Bezirksligisten SV Leuscheid. „Wir fahren die Langstrecke die Sieg hinauf mit Respekt“, fügt er hinzu. Die Tore erzielten Kaito Asano (15., 51.), Yannick Zierden (34.), Hussein Hammopuda (39.), Daiki Kamo (57.) und Till Weingarten (83.).

SV Bergheim – FSV Neunkirchen-Seelscheid 2:4 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen. Der Regionalligist aus Bergheim musste ins Elfmeterschießen, wo nach den verwandelten Elfmetern von Matthias Roder, Christopher Mai und Rico Heinen Schluss war, weil insgesamt drei Bergheimer an FSV-Keeper Simo Stokowy scheiterten. In der regulären Spielzeit brachte Abdullah El Leithy (50.) den Underdog in Führung und Ayko Schneeweis (58.) glich aus.

„Das Gegentor zum 1:1 kam zu schnell. Selbst mit einer Mehrheit konnten wir in der Verlängerung nichts machen. „Der FSV hat es vor allem beim Elfmeterschießen clever gemacht“, sagte Bergheims Sportdirektor Ralf Winiarz. FSV-Innenverteidiger Michael Hermanni (90.) hatte wegen wiederholtem Foulspiel die Ampel gesehen. Am Ende brachten die Bergheimer drei aktuelle A-Jugendliche. „Sie haben es gut gemacht, auch wenn sie den Elfmeter verschossen haben“, sagte Winiarz.

Bröltaler SC – TuS Oberpleis 1:3 (0:1). Der Landesligist aus dem Siebengebirge setzte sich dank eines Eigentors von Peter Hohn (18.) und Toren von Tim Schulz (57.) und Asonganyi Defang (78.) bei einem Gegentor von Tim Schulz (92.) gegen den Bezirksligisten durch. Die 05er freuen sich nun auf das Duell mit dem Mittelrheinligisten FC Hennef.

TuS Herchen – TuS Mondorf 0:6 (0:2). Der Landesligist aus Mondorf hatte keine Probleme mit dem B-Ligisten. Ioannis Simeonidis (4., 76., 92.), Julian Fälber (26., 86.) und Niklas Welt (62.) trafen ins Schwarze.

FV Bad Honnef – 1. FC Spich 2:4 (0:2). Lukas Püttmann (9.) und Rayen Hakimi (28.) konnten die 2:0-Führung des favorisierten Regionalligisten aus Spich durch einen Doppelschlag für die aus der Kreisliga Honnef abgestiegenen Tobias Klokhammer (54.) und Adrian Rosemund (56.) egalisieren. Doch dann machten Fabian Kirst (74.) und Tim Klein (95.) den Sack zu, sodass die Spicher nun im Landesligaduell die Mondorfer empfangen.

SC Uckerath – TuS Buisdorf 5:3 (3:3, 0:0). Im Bezirksligaduell schaltete der SCU nach Wahlscheid den nächsten Ligakonkurrenten aus und reist nun zum nächsten Bezirksligaduell zum VfR Hangelar. Nach der Pause wurde das Spiel turbulent. Christoph Hermanni (58.) und Bela Heyde (71.) brachten den SCU in Führung.

Nach dem Anschluss durch Noah Jeromin (85.) stellte Heyde (89.) den alten Abstand wieder her. Doch dann gelang den Buisdorfern Luca Brors (93.) und Deni Dapo (94.) in der Nachspielzeit der sensationelle Ausgleich. Erneut machten Heyde (97.) und Dario Schwarz (121.) den Sack zu.

„Ich bin mit der Leistung zufrieden. Wir waren lange Zeit klar die bessere Mannschaft“, sagte Buisdorf-Trainer Basti Wittenius. Doch dann sah sein Keeper Joel Dassen kurz vor Ende der 90 Minuten Rot, weil er sich mit dem Schiedsrichter angelegt hatte. Ersatzspieler Finn Töller musste mangels eines zweiten Torwarts zwischen die Pfosten. „Aber es war nicht seine Schuld“, sagte Wittenius.

2. Runde: Eitorf – Birlinghoven 4:1, HFV – Spich 2:4, Bröltal – Oberpleis 1:3, Müllekoven – Umutpsor 4:0, War Village – Oberlar 2:3, Inter Troisdorf – Lohmar 6:1, Eudenbach – Hangelar 1:7, Bergheim – Neunkirchen-Seelscheid 2:4 nE, Mühleip – Leuscheid 0:8, Rheidt – Hennef 2:4, Stiftshütte – Siegburg 04 0:6, LüRa – SF Troisdorf 0:6, Kaldauen – Allner-Bödingen 3:1, Herchen – Mondorf 0:6, Uckerath – Buisdorf 5:3 n. V., Buchholz – Menden 3:1.

Runde 3 (26. Juli, 19:30 Uhr): Buchholz – Oberlar (25. Juli, 19:30 Uhr), Spich – Mondorf, Hangelar – Uckerath, Oberpleis – Hennef, Müllekoven – SF Troisdorf 05, Leuscheid – Siegburg 04, Inter Troisdorf – Kaldauen, Eitorf – Neunkirchen-Seelscheid.