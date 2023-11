UBS verbucht hohen Kostenverlust bei Übernahme durch Credit Suisse

UBS-Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Die Bank verzeichnete im dritten Quartal einen Verlust von 785 Millionen US-Dollar.



London

CNN

—



UBS machte im ersten vollen Quartal einen hohen Verlust, seit sie einen Deal zur Rettung ihres angeschlagenen Rivalen Credit Suisse abschloss, obwohl die Bank neue Kundeneinlagen in Milliardenhöhe anzog.

Der Schweizer Kreditgeber meldete am Dienstag einen Nettoverlust von 785 Millionen US-Dollar für das Quartal Juni bis September, was teilweise auf die mit dem Deal verbundenen Kosten zurückzuführen ist, die sich auf 2 Milliarden US-Dollar beliefen.

Die Aktien der Bank legten in Zürich um 4 % zu, da die Anleger den starken Zufluss von Kundengeldern bejubelten.

UBS (UBS) verzeichnete einen Netto-Neugeldzufluss von 22 Milliarden US-Dollar in sein globales Vermögensverwaltungsgeschäft ein, da es neue Kunden gewann und Vermögenswerte von denen zurückeroberte, die unmittelbar nach der Übernahme Gelder abgezogen hatten. In dieser Zahl sind auch Zuflüsse in die Vermögensverwaltungseinheit der Credit Suisse enthalten, die zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder positiv waren.

Über die gesamte Gruppe hinweg konnte UBS Netto-Neueinlagen in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar anziehen, wobei zwei Drittel davon von Altkunden der Credit Suisse stammten.

CEO Sergio Ermotti wurde durch die Übernahme der Credit Suisse nur wenige Tage nach Bekanntgabe des von der Schweizer Regierung inszenierten Deals zurück an die Spitze der UBS geholt. Er wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres eine Wachstumsstrategie für die Bank vorstellen.

„Unsere Kunden haben uns weiterhin ihr Vertrauen geschenkt und zu starken Zuflüssen in der Vermögensverwaltung und unserem Schweizer Franchise beigetragen“, sagte Ermotti in einer Erklärung. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft, da wir eine noch stärkere und sicherere Version der UBS aufbauen, die im März zur Stabilisierung des Finanzsystems aufgerufen wurde und auf die alle unsere wichtigsten Stakeholder stolz sein können.“

„UBS hat unserer Meinung nach ein weiteres gutes Quartal gemeldet“, schrieben die Analysten der Deutschen Bank, Benjamin Goy und Sharath Kumar, in einer Notiz. „Die Nettoneuzuflüsse setzten sich in allen Geschäftsbereichen fort … die Kostensenkung liegt über Plan, ebenso wie der zugrunde liegende Quartalsgewinn.“ Sie wiederholten ihre Aufforderung an die Anleger, die Aktie zu kaufen.

— Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert.