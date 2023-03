FRANKFURT – De Zwitserse bankreus UBS koopt de op één na grootste bank van het land, Credit Suisse, in een deal die een opluchting zal zijn voor de financiële markten in Europa en de rest van de wereld.

UBS zei in een verklaring dat de totale prijs 3 miljard Zwitserse frank, of ongeveer $ 3,25 miljard, in UBS-aandelen is.

De deal werd doorgedrukt in een poging om verdere onrust in het wereldwijde bankwezen te voorkomen na het faillissement van Silicon Valley Bank en een andere regionale geldschieter in de VS.

“Met de overname van Credit Suisse door UBS is er een oplossing gevonden om de financiële stabiliteit veilig te stellen en de Zwitserse economie te beschermen in deze uitzonderlijke situatie”, zei de Zwitserse Nationale Bank in een aparte verklaring, erop wijzend dat de deal mogelijk werd gemaakt met de steun van de Zwitserse federale overheid, de Zwitserse financiële markttoezichthouder FINMA en de Zwitserse Nationale Bank.

De centrale bank voegde eraan toe dat UBS en Credit Suisse een lening voor liquiditeitssteun van maximaal 100 miljard frank kunnen krijgen.

De Zwitserse autoriteiten benadrukten de urgentie van het sluiten van een deal voor de bank voordat de markten maandag opengaan en pasten de wetten aan om verdere liquiditeitsvoorziening door de Zwitserse centrale bank mogelijk te maken, terwijl de regering ermee instemde aanvullende garanties te geven.

De snelle redding van Credit Suisse werd verwelkomd door zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve in de VS

De “snelle actie” van de Zwitserse autoriteiten “helpt bij het herstellen van ordelijke marktomstandigheden en het waarborgen van financiële stabiliteit”, zei ECB-president Christine Lagarde in een verklaring.

De 167-jarige Credit Suisse is betrokken geweest bij een reeks schandalen die het vertrouwen van investeerders en klanten hebben ondermijnd. Het bevond zich dus in het oog van de storm toen de ineenstorting van Silicon Valley Bank de angst voor een bankencrisis deed oplaaien.