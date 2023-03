De Zwitserse Nationale Bank zei zondagavond op een persconferentie in Bern dat UBS de omstreden geldschieter Credit Suisse zou overnemen.

De Zwitserse president Alain Berset zei dat de Zwitserse Bondsraad de overname verwelkomde.

Berset zei dat de overname de “beste oplossing” was om het marktvertrouwen in Credit Suisse en het Zwitserse financiële centrum te herstellen en te versterken.

Overheids- en bankfunctionarissen waren verwikkeld in dringende gesprekken om de omstreden geldschieter te redden, die deze week een reddingsboei van $ 54 miljard (€ 50 miljard) kreeg van de centrale bank van het land.

Volgens een eerder rapport in de zakelijke publicatie De Financiële Tijden, UBS had ermee ingestemd ongeveer $ 2 miljard te betalen voor Credit Suisse in de deal die zondag werd gesloten. De krant citeerde niet nader genoemde bronnen die bekend zijn met de zaak.

De Zwitserse minister van Financiën Karin Keller-Sutter zei tijdens de persconferentie dat de regering in Bern had ingestemd met garanties tot 9 miljard Zwitserse frank om de overname te onderschrijven. Maar Keller-Sutter zei dat deze garanties alleen van toepassing zouden zijn op een “zeer specifieke portefeuille, die UBS nu overneemt”.

Ze zei ook dat de garanties pas van toepassing zouden worden als de verliezen van UBS in verband met de overname meer dan 5 miljard frank zouden bedragen.

Biedt amper een kwart van de nominale waarde van de aandelen

Eerder waren er berichten dat UBS had aangeboden om de bank te kopen voor maximaal $ 1 miljard, maar Credit Suisse zou zich naar verluidt tegen het bod hebben verzet.

Zwitserse media en persbureau Reuters meldden ook dat UBS ook $ 6 miljard aan garanties van de Zwitserse regering zocht als onderdeel van een mogelijke aankoop van zijn rivaal, daarbij verwijzend naar een persoon met kennis van de gesprekken. De garanties zouden de kosten dekken van het afwikkelen van delen van Credit Suisse en mogelijke proceskosten.

De Financiële Tijden zei dat UBS 0,50 Zwitserse frank (ongeveer $ 0,54 of € 0,50) per Credit Suisse-aandeel zou betalen, ruim onder de slotkoers van 1,86 frank op vrijdag. Dat zou de waarde van de bank naar marktkapitalisatie rond de $ 7 miljard brengen, terwijl Credit Suisse nog maar een jaar geleden door aandeelhouders werd gewaardeerd op ongeveer $ 25 miljard.

De publicatie meldde dat de Zwitserse autoriteiten van plan waren de wetten te wijzigen, zodat een aandeelhoudersstem voor de transactie zou kunnen worden omzeild, waarbij het zeer onwaarschijnlijk is dat investeerders tevreden zullen zijn met de compensatie.

Het doel van een dergelijke stap zou zijn om te garanderen dat de transactie zou worden afgerond voordat de markten maandag opengaan, waarna het aandeel in theorie zijn vrije val zou kunnen hervatten.

kb/msh (Reuters, AFP)