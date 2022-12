Ubers fehlerhafte Gesichtserkennung und Polizeidrohnen

Eines Abends im Februar letzten Jahres bereitete sich ein 23-jähriger Uber-Fahrer namens Niradi Srikanth darauf vor, eine neue Schicht anzutreten und Passagiere durch die südindische Stadt Hyderabad zu befördern. Er richtete das Telefon auf sein Gesicht, um ein Selfie zu machen, um seine Identität zu überprüfen. Der Prozess funktionierte in der Regel reibungslos. Aber dieses Mal konnte er sich nicht anmelden.

Srikanth vermutete, dass es daran lag, dass er sich kürzlich den Kopf rasiert hatte. Nachdem weitere Anmeldeversuche abgelehnt wurden, teilte ihm Uber mit, dass sein Konto gesperrt sei. Er ist nicht allein. In einer vom MIT Technology Review unter 150 Uber-Fahrern im Land durchgeführten Umfrage wurde fast die Hälfte wegen Problemen mit ihrem Selfie entweder vorübergehend oder dauerhaft von ihren Konten gesperrt.

Hunderttausende Arbeiter in Indiens Gig-Economy sind der Gesichtserkennungstechnologie ausgeliefert, mit wenig rechtlichem, politischem oder behördlichem Schutz. Für Arbeitnehmer wie Srikanth kann es verheerende Folgen haben, von einer Plattform blockiert oder von einer Plattform geworfen zu werden. Lesen Sie die ganze Geschichte.

– Varsha Bansal

Ich traf eine Polizeidrohne in VR – und hasste sie

Polizeidienststellen auf der ganzen Welt nutzen Drohnen und setzen sie für alles ein, von der Überwachung und dem Sammeln von Informationen bis hin zur Verfolgung von Kriminellen. Doch keiner von ihnen versucht herauszufinden, welche Gefühle Menschen bei Begegnungen mit Drohnen hinterlassen – oder ob die Technologie die Polizeiarbeit unterstützt oder behindert.

Ein Team des University College London und der London School of Economics füllt die Lücken und untersucht, wie Menschen reagieren, wenn sie in der virtuellen Realität auf Polizeidrohnen treffen, und ob sie der Polizei mehr oder weniger vertrauen.

Melissa Heikkilä vom MIT Technology Review war entnervt von ihrer Begegnung mit einer VR-Polizeidrohne. Wenn andere das genauso sehen, ist die große Frage, ob diese Drohnen überhaupt wirksame Werkzeuge für die Polizei sind. Lesen Sie die ganze Geschichte.

