Uber und Lyft zahlen 328 Millionen US-Dollar, um die Vorwürfe des Lohndiebstahls in New York beizulegen

Dara Khosrowshahi, CEO von Uber, wird am 2. August 2022 auf dem Börsenparkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York interviewt.

Uber und Lyft einigten sich darauf, insgesamt 328 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe zu klären, dass die Fahrdienstleister den Fahrern rechtswidrig Löhne vorenthalten und es versäumt hätten, im Bundesstaat New York obligatorischen bezahlten Krankenurlaub zu gewähren, teilte das Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James am Donnerstag mit.

Uber zahlt 290 Millionen US-Dollar und Lyft 38 Millionen US-Dollar. Das Büro des Staatsanwalts sagte, es handele sich um die größte Einigung wegen Lohndiebstahls, die es je gewonnen habe.

Das Geld geht an Fahrer, die von den angeblichen Praktiken der Unternehmen betroffen sind. Mehr als 100.000 Fahrer in New York könnten Anspruch auf die im Rahmen der Vereinbarungen gesicherten Gelder und Leistungen haben, sagte James‘ Büro. Fahrer werden per Post, E-Mail oder SMS darüber informiert, wie sie einen Anspruch geltend machen können.

„Über Jahre hinweg haben Uber und Lyft ihre Fahrer systematisch um Hunderte Millionen Dollar an Löhnen und Sozialleistungen betrogen, während sie lange Stunden unter schwierigen Bedingungen gearbeitet haben“, sagte James in einer Erklärung. „Diese Einigung stellt sicher, dass sie endlich das bekommen, was sie rechtmäßig verdient haben und was ihnen gesetzlich zusteht. Mein Büro wird weiterhin dafür sorgen, dass Unternehmen, die in der sogenannten „Gig Economy“ tätig sind, Arbeitnehmern nicht ihre Rechte entziehen oder die Gesetze untergraben soll sie beschützen.

Die Vergleiche, mit denen mehrjährige Ermittlungen abgeschlossen werden, spiegeln die jüngsten Zugeständnisse der Unternehmen im Streit mit den Aufsichtsbehörden im ganzen Land über den Grad der Aufsicht wider, den sie erhalten sollten und was sie ihren Fahrern schulden. Uber und Lyft haben sich bereits zuvor gegen die Umstufung ihrer Mitarbeiter von Auftragnehmern in Angestellte gewehrt, eine Änderung, die ihrer Meinung nach von den meisten ihrer Mitarbeiter abgelehnt wurde.

Der Vergleich von Uber macht mehr als 3 % des im letzten Quartal erzielten Umsatzes von 9,23 Milliarden US-Dollar aus. Und Lyfts Vergleich beläuft sich auf fast 4 % des gemeldeten Umsatzes von 1,02 Milliarden US-Dollar.

Die Unternehmen einigten sich außerdem auf fortlaufende Änderungen bei der Art und Weise, wie sie Fahrer bezahlen und Zusatzleistungen im Empire State anbieten.

Das Büro des AG behauptete, die Unternehmen hätten fälschlicherweise Gebühren vom Lohn der Fahrer abgezogen, die stattdessen den Fahrgästen hätten in Rechnung gestellt werden sollen. Das Büro gab beispielsweise an, dass Uber von 2014 bis 2017 Umsatzsteuern und Black-Car-Fonds-Gebühren von den Gehaltsschecks der Fahrer abgezogen und dies in seinen Nutzungsbedingungen falsch dargestellt habe. Und Lyft, so behauptete die AG, habe zwischen 2015 und 2017 eine Verwaltungsgebühr von 11,4 % in Höhe der Umsatzsteuer und der Black Car Fund-Gebühren abgezogen.

James behauptete, beide Unternehmen hätten es auch versäumt, bezahlten Krankenurlaub zu gewähren, wie dies nach den Gesetzen des Bundesstaates und der Stadt New York erforderlich sei.

Im Rahmen der Vereinbarungen sind Uber und Lyft verpflichtet, Fahrern außerhalb von New York City einen garantierten Mindestverdienst von 26 US-Dollar pro Stunde zu gewähren, der jedes Jahr an die Inflation angepasst wird. Laut einer Pressemitteilung des AG-Büros würde der Mindestsatz vom „Abgang bis zum Abschluss der Fahrt“ gelten. Fahrer in New York City erhalten gemäß den örtlichen Vorschriften bereits einen garantierten Mindestverdienst.

Fahrer erhalten im Bundesstaat New York außerdem garantiert bezahlten Krankenurlaub. Für jeweils 30 geleistete Arbeitsstunden können sie eine Stunde Krankengeld bis zu 56 Stunden pro Jahr beziehen, teilte das Büro des AG mit. Beide Unternehmen werden Aktualisierungen vornehmen, damit Fahrer über die Apps Krankmeldungen beantragen können, heißt es in der Pressemitteilung.

Uber und Lyft einigten sich außerdem darauf, den Fahrern Entschädigungsaufschlüsselungen zu gewähren, teilte das Büro der AG mit. Die Unternehmen müssen den Fahrern mitteilen, wie viel ein Fahrer für jede Fahrt bezahlt hat, und den Fahrern ein In-App-Chat-Tool zur Verfügung stellen, um Verdienst und Arbeitsbedingungen zu besprechen. Uber und Lyft müssen es den Fahrern außerdem ermöglichen, auf ihren Plattformen Einspruch gegen die Deaktivierung einzulegen.

Abonnieren Sie CNBC auf YouTube.

BETRACHTEN: New Yorker Taxis konkurrieren mit Uber und Lyft um Fahrgäste