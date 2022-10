Uber sagt, es hat sich geändert. Sein ehemaliger Lobbyist hat seine Zweifel – POLITICO

Ubers Ex-Mann in Brüssel ist bereit, der Mitfahrfirma größtmöglichen Schmerz zuzufügen.

Als Mark MacGann in diesem Sommer seine eigenen Hardball-Lobbying-Taktiken ankündigte, bestand Uber sofort darauf, dass dies alles der Vergangenheit angehöre. Heute dreht sich bei der Plattform alles um Transparenz, Fahrerrechte und das Vordringen zu ehemaligen Konkurrenten wie Gewerkschaften und Taxiunternehmen, so das Unternehmen.

Doch während Uber gegen ein hartes Durchgreifen der EU gegen sein Freiberuflermodell vorgeht – und behauptet, seine Fahrer wollten Flexibilität bei ihrer Beschäftigung –, ist MacGann mit der gegenteiligen Botschaft nach Brüssel zurückgekehrt: Uber verkauft immer noch die gleiche Fiktion und wendet einige seiner alten Taktiken an.

„Mir wurde klar, dass die meisten Uber-Fahrer, mit denen ich gesprochen habe – in Paris, in Spanien, in [Brussels] – dass die Realität heute nicht ganz so ist, wie wir sie uns vorgestellt haben“, sagte er gegenüber POLITICO vor seiner Aussage vor dem Beschäftigungsausschuss des Europäischen Parlaments am Dienstag.

In seinem ersten Interview, seit er sich als Quelle der sogenannten Uber Files Leaks entlarvte, sagte MacGann, das Unternehmen habe ihn über seine Absicht informiert, wegen seiner Enthüllungen zu klagen. Er beschloss, an die Öffentlichkeit zu gehen, sagte er, nachdem er sich über die Mission geärgert hatte – und nachdem Politiker wiederholt seine ruhigeren Angebote ignoriert hatten, um sie darauf hinzuweisen, was wirklich hinter den Kulissen vor sich ging.

„Als ich mir das anschaute, was wir früher als Fahrerökonomie bezeichneten, wurde mir klar, dass dies nicht die wirklich starke Verdienstmöglichkeit war, als die wir es uns vorgestellt hatten. Wir haben den Leuten gesagt, dass sie, wenn sie auf der Plattform arbeiten und Vollzeit fahren, Tausende von Euro verdienen könnten.“

Ubers Aura

Mit einem Lebenslauf, der die Tätigkeit als leitender Berater und Chef der Brüsseler Technologielobby DigitalEurope umfasst, hatte MacGann den Ruf eines charismatischen und rücksichtslosen Lobbyisten. Sein Frontalangriff auf seinen Ex-Arbeitgeber – mit Transparenz als Waffe – lässt Uber nur begrenzte Widerlegungsmöglichkeiten.

Am Dienstag stand er eine volle Stunde im Rampenlicht mit Abgeordneten, gefolgt von Bemerkungen von Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit. Damit musste die derzeitige Chefin von Uber in Brüssel, Zuzana Púčiková, in der zweiten Hälfte der Anhörung antworten. Sie plädierte für Uber 2.0, während sie Zeit mit einem akademischen Experten für Gig-Arbeit und einem Anti-Uber-Aktivisten teilte, der MacGanns Botschaft weitgehend wiederholte.

„Jeder weiß, dass Uber in seinen Anfängen Fehler gemacht hat“, sagte Púčiková, seit 2019 Ubers EU-Chefin. „Jeder weiß auch, dass sich Uber verändert hat“, fügte sie hinzu und wirbt für die Arbeit mit Gewerkschaften, Taxis und NGOs. „Das Uber, das ich kenne, hat sich von der Konfrontation, die auch einer der alten Werte war, zur Zusammenarbeit entwickelt.“

MacGann, der drei Jahre bei Uber verbracht hat, sagte, das Unternehmen habe seinen Cache und sein Kapital eingesetzt, um Taxis zu unterbieten und Politiker mit Pitches über Wettbewerb und Arbeitsplätze zu überwältigen – mit dem Ziel, „zu besetzen[ing] der Raum und Slam[ming] die Tür hinter uns.“

„Als ich bei Uber war – und sogar nachdem ich Uber verlassen hatte – war da diese Aura“, sagte er. Innerhalb weniger Jahre sammelte das Unternehmen rund 12 Milliarden US-Dollar ein, „und wir nutzten diese Investition, um uns im Wesentlichen einzukaufen und uns in die Städte einzuschleichen“.

MacGann kommentierte die aktuellen Praktiken von Uber nicht explizit, warnte jedoch davor, dass einige seiner Lobby-Taktiken – wie die Beauftragung von Forschungsarbeiten durch Akademiker oder Berater – auch heute noch in Mode sind, da der Gesetzgeber derzeit neue Vorschriften erwägt, die zumindest einige von Ubers Fahrern als Angestellte umklassifizieren könnten Anstelle von unabhängigen Auftragnehmern.

„Ich habe Dutzende von Akademikern zwischen 50.000 und 300.000 Euro bezahlt, einige der gleichen Akademiker, die hinter der Forschung stehen, die ich heute in der Plattformarbeitsrichtlinie sehe: Accenture, Copenhagen Economics“, sagte MacGann und fügte hinzu, dass diese zwar „edel“ seien Unternehmen“ sollte es mehr Klarheit über die Quelldaten geben, die hinter Behauptungen stehen, die sie gemacht haben.

Haugens Beispiel

MacGann verließ Uber im Jahr 2016, aber es dauerte bis zu den Jahren der Coronavirus-Pandemie – „2019, 2020, 2021“, als er wie alle anderen „Zeit“ hatte –, bis sein Sinneswandel einsetzte. Er erinnerte sich an Gespräche mit Fahrern , bemerkte, dass die Provision von Uber kontinuierlich stieg. Es ließ ihn an der sogenannten Fahrerökonomie zweifeln.

Die Enthüllungen der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen, die im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurden, veranlassten MacGann dazu, selbst zu pfeifen – zunächst zu prüfen, ob er sich auf die Seite von Gesetzgebern stellen könnte, die sich mit den Arbeitsbedingungen auf Plattformen befassen.

Am 14. September letzten Jahres, zwei Tage bevor das Europäische Parlament über einen Bericht über Plattformarbeit abstimmte und unmittelbar nachdem das Wall Street Journal mit der Veröffentlichung von Berichten auf der Grundlage von Haugens Leaks begonnen hatte, wandte sich MacGann an den MEP, der für einen eigenen Bericht des Parlaments zuständig war Plattformarbeit, Sylvie Brunet von Renew, um seine Unterstützung anzubieten.

„Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung, dazu beigetragen zu haben [weakening] das europäische Modell des Sozialschutzes“, schrieb er laut einer an Brunet gesendeten und von POLITICO eingesehenen E-Mail und fügte hinzu, dass er dem Beschäftigungsausschuss zur Verfügung stehe, „wenn dies nützlich erschien.“ MacGann behauptet nun, er habe nie eine Antwort erhalten. Brunet war es für eine Stellungnahme kontaktiert.

MacGann fühlte sich vom Gesetzgeber ignoriert und ging zur Presse – mit einem globalen Konsortium von Reportern, die ihre Ergebnisse im Juli veröffentlichten. Die sogenannten Uber-Akten seien nicht ohne Folgen geblieben, behauptete er. Am 21. Juli teilten die Anwälte von Uber den Anwälten von MacGann mit, dass sie ein Gericht in den Niederlanden – dem Sitz des europäischen Hauptsitzes der Firma – anrufen würden. um ihn für einen Vertragsbruch haftbar zu machen, für 30.000 Euro pro Tag, sagte er.

Uber bestritt diese Behauptungen. „Der Brief, den wir im Juli an Marks Anwälte geschickt haben, sagt nichts über eine Klage aus und verlangt auch keinen Geldbetrag“, sagte ein Uber-Sprecher gegenüber POLITICO.

Arbeiterrechte

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Uber-Akten haben werden – und noch mehr der Einfluss von MacGanns Äußerungen vor den Abgeordneten während der Anhörung am Dienstag. Vor der Anhörung gab MacGann einige Ratschläge, sowohl zu Lobbyarbeit als auch zu Arbeitnehmerrechten.

Zu dem Thema, das für die Gesetzgeber im Beschäftigungsausschuss von größtem Interesse sein wird – Arbeitnehmerrechte – lautet MacGanns Rat: „Wenn es hart auf hart kommt, nehmen Sie den Kommissionsvorschlag vom letzten Dezember an.“

Arbeitnehmerrechte sind jedoch ein Thema, das er ab nächster Woche auf der Technologiemesse Web Summit in Lissabon weiter untersuchen möchte. „Vielleicht werde ich ein Whistleblower, der irgendwann seinen Abschluss macht [becoming] ein Aktivist“, witzelte er.