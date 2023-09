Die Gewerkschaft United Auto Workers wird gegen die Detroiter Autohersteller streiken, wenn die Seiten nicht bis zum Ablauf der Frist am Donnerstag um 23:59 Uhr ET zu Tarifverträgen kommen, sagte UAW-Präsident Shawn Fain am Mittwoch in der CNBC-Sendung „Squawk Box“.

Fains Kommentare kamen am Morgen, nachdem er den örtlichen Gewerkschaftsführern Pläne dargelegt hatte Durchführen gezielter Angriffe auf bestimmte General Motors Ford Motor und Stellantis Anlagen, wenn bis Donnerstag keine Einigung erzielt wird.

„So wie es jetzt aussieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass alle drei gestrichen werden, es sei denn, wir bekommen bis zum 14. September um Mitternacht einen Deal“, sagte Fain am Mittwoch zu Phil LeBeau von CNBC, als er gefragt wurde, ob das der Fall sei Ford ist die geringere Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden. „Von allen dreien wird erwartet, dass sie für ihre Arbeiter liefern, und wenn sie dies nicht tun, werden Maßnahmen ergriffen.“

Gezielte Streiks beziehen sich auf Arbeitsniederlegungen nur in bestimmten Werken im Zusammenhang mit lokalen Vertragsproblemen, die in vielen, wenn nicht den meisten Betrieben auftreten. Das unterscheidet sich von landesweiten Streiks, bei denen alle Gewerkschaftsmitglieder Werke verlassen, wie es vor vier Jahren während der letzten Verhandlungsrunde mit GM der Fall war.

Fain sagte, dass die UAW und die Autohersteller „viel Arbeit“ vor sich hätten, aber er glaubt, dass die Seiten vor Ablauf der Frist Verträge abschließen können.

„Wir können dorthin gelangen, aber die Unternehmen müssen ernst werden und sich anstrengen“, sagte er.