Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers demonstrieren am 26. September 2023 vor dem Michigan-Montagewerk in Wayne, Michigan.

DETROIT – Die örtlichen Gewerkschaftsführer der United Auto Workers stimmten am Sonntag einer vorläufigen Vereinbarung mit zu Ford-Motor Dazu gehören Investitionen des Unternehmens in neue Anlagen in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar, Ratifizierungsprämien in Höhe von 5.000 US-Dollar und andere wirtschaftliche Vorteile wie 25-prozentige Lohnerhöhungen und verbesserte Gewinnbeteiligungszahlungen.

Die vorläufige Vereinbarung mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde, werde nun 57.000 UAW-Ford-Mitgliedern zu regionalen Informationstreffen und anschließenden Abstimmungen vorgelegt, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Die UAW gab keine Prognose darüber bekannt, wann die Abstimmung, die normalerweise ein paar Wochen dauert, enden wird.

„Wir schicken Ihnen diesen Vertrag, weil wir wissen, dass er Rekorde bricht. Wir wissen, dass er Leben verändern wird. Aber was als nächstes passiert, liegt an Ihnen allen“, sagten UAW-Präsident Shawn Fain und UAW-Vizepräsident Chuck Browning in einer gemeinsamen Erklärung, die in einem enthalten ist Zusammenfassung des Deals.

Die UAW-Führer legten letzte Woche einige Einzelheiten der vorläufigen Vereinbarung dar, veröffentlichten jedoch am Sonntag die Zusammenfassung und den mehr als 800 Seiten umfassenden Vertrag, nachdem örtliche Gewerkschaftsführer sie zur Abstimmung durch die Mitglieder genehmigt hatten.

Die vorläufige Einigung wurde erzielt, nachdem die Gewerkschaft gezielte Streiks gegen Ford gestartet hatte. General Motors und Chrysler-Mutter Stellantis als die Seiten vor Ablauf der Frist am 14. September keine Vereinbarungen treffen konnten.

Die UAW kündigte am Samstag einen vorläufigen Deal mit Stellantis an, hat jedoch noch keine neue Einigung mit GM erzielt, obwohl beide Seiten letzte Woche kurz vor einer Einigung standen.

Zu den größten versprochenen Investitionen im Rahmen des Deals gehören 2,1 Milliarden US-Dollar für Ohio Assembly für aktuelle Produkte und einen neuen Elektrotransporter; 1,2 Milliarden US-Dollar für ein neues Elektrofahrzeug bei Louisville Assembly in Kentucky für die Produktion von Pickups und SUVs, einschließlich Hybridversionen des Ford Expedition und des Lincoln Navigator; 1 Milliarde US-Dollar für die Versammlung von Kansas City; und 900 Millionen US-Dollar für die F-150-Produktion und einen neuen Elektro-Lkw.