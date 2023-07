Es gibt keine Gentechnik in der Pflanze

Deutsches Handballmärchen bei der U21-WM in Berlin. Die DHB-Junioren holen sich den Titel nach einem verdienten 30:23-Finalsieg gegen Ungarn. Der herausragende Mann auf dem Feld ist der deutsche Keeper David Späth. Das Spiel im Ticker.

Deutschland – Ungarn 30:23 (14:11)

Das Wesentliche in Kürze: Triumphaler Abschluss eines herausragenden Heimturniers: Deutschlands Nachwuchshandballer sind nach 2009 und 2011 zum dritten Mal U21-Weltmeister geworden. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger setzte sich im Finale am Sonntag vor 8235 Zuschauern in Berlin gegen Ungarn mit durch 30:23 (14:11) und wurde mit Gold belohnt. „Wir wollten die U21-WM nutzen, um zu zeigen, wie gut unsere Talente ausgebildet sind. Die Jungs haben sich sehr gut verkauft“, lobte DHB-Präsident Andreas Michelmann. „Ich bin sprachlos. Der Einsatz, die Begeisterung und die Emotionen, die die Jungs gezeigt haben, waren phänomenal“, sagte Trainer Heuberger nach dem Triumph.