U17-WM-Finale: Nächster Titel für Wück-Jungs? Duitsland

De Duitse U17 ontvangen de EM-titel en de zomertitel. Der Gegner lautet die behaalde in EM-Finale Frankreich. Is de Franzosen de wraak onder de macht van het team van Christian Wück de laatste staatsgreep perfect? SPORT1 begeleid het feest in LIVETICKER.

>>> Update hier <<

Spelmodus: 0:0

+++13. Minuut: Frankrijk is sterk+++

Na het succes van de Duitse Mannschaft vinden we dat de Blue iets beter is. Neutraliseer op zijn beurt beide teams. Darvich konnte soeben alles met een afstandje voor een thuis van Gefahr zorgen.

+++9. Minuut: Chaos in Französischen Strafraum+++

Duitsland zal gezegend worden met één enkele Eckball! Deze Franzosen krijgen de bal in de Gefahrenzone en ook doelman Argney zit bij de Strafverdediging. Letztlich erhält Moerstedt die Chance aus sechs Metern, jedoch deutlich zu hoch.

+++7. Minuut: Deutschland besser in der Partie++

Deutschland bevindt zich in die fase van de Duitse fase in de partij. De DFB-Jungs streven naar veiligheid en goede resultaten. Dit is hoe we herkennen dat het team zich langs de weg in Frankrijk-Tor beweegt.

+++4. Minuut: Abseits: Deutschland juicht nur kurz+++

Na een flank vanaf het halve veld, de bal per kop en de brunner, wordt de bal over de lijn gedrukt. Sowohl Moerstedt terwijl Brunner opstaat in de Abseits weshalb de Fahne oben. Der Treffer ziet geen recht.

+++2. Minuut: Erste Ecke für Deutschland+++

Deutschland erbeitet sich eine first Ecke, die von da Silva Moreira in die Mitte werd gebracht. Deze Franzosen können per Kopf klären, maar er is nog steeds een Duitse kans om hun Rückraum te abzuziehen. Der Ball gaat over de Tor.

+++Anpfiff+++

Auf geht’s! Espen Eskas heeft het Finale openingsnet. Het DFB-Team is actief in de witte Trikots. Frankrijk is gekleed in Dunkelblau.

+++Binnen enkele ogenblikken zijn ze los+++

De Duitse en Franse Hymne werden goed gespeeld. De Glockentenöne in de Arena Erklingen en de Fans in de Tribüne warmden geleidelijk op. Binnen enkele ogenblikken zal de Noorse Schiedsrichter Espen Eskas de Finale volbrengen.

+++Het is serieus+++

Beide teams zijn bij het spel betrokken en zullen vervolggesprekken voeren. Noch de Hymnen erklingen, maar het es im Manahan Stadion van Surakarta (Indonesië) werden echter vrijgelaten.

+++De Aufstellung is de+++

De DFB Juniors krijgen hun vervolgtraining in de wedstrijd:

Heide – da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig – Harchaoui, Osawe – Yalcinkaya, Darvich (K), Brunner – Moerstedt

+++ Duitsland ongewijzigd +++

DFB-U17-Coach Christian Wück neemt vanaf het begin van de Argentijnse wedstrijd (4:2 nE) de leiding in de wedstrijd. De umjubelte Haching-doelman Konstantin Heide bleibt in Tor gisteravond in de halve finale voor de sterke Max Schmitt in de basisploeg.

+++Parijs Brunner im Fokus+++

Der beim BVB eerst geschorst en daarna maar favoriet Paris Brunner is een signaalfiguur geworden als Schlüsselspieler bislangschotel. De aanvallende spelers realiseren vier balomzetten en zijn vooral van belang als het om elf meter zenuwen gaat. In de tijd van Dortmund zullen we binnenkort arriveren.

+++Der Weg ins Finale+++

Het Duitse U17-team is onderweg in de EM Finale na de Souveränen Siegen in de Gruppenfase tegen Mexico (3:1), Venezuela (3:0) en Neuseeland (3:1), drie van de eerste knappe prestaties in de Ko -Runde zou kunnen einfahren. Dit was het geval bij de Duitsers in de VS tijdens het beleg van Bilal Yalcinkaya in de 87 minuten met 3:2 na de aanval. Aangezien de Spanjaarden een Elfmeter-Tor zijn van Paris Brunner, is het DFB Junior Team een ​​Argentijn in de Elfmeterschießen, na Augustin Ruberto in de laatste minuut van de Nachspielzeit die 3:3 kan worden ervaren.

+++Deutsche U17 triomfeert in Frankrijk: “Europese titel nu in Zwischenziel”

Het bedrijf van de Seine is de Gegner die geen Unbekannter heeft. Dit is de Neuauflage des EM-Finales aus dem Summer. In Diesem boekte de ‚Panther‘, de kopman van toptalenten als Paris Brunner (BVB) en Noah Darvich (Barcelona), elf meter succes. De wollen non van Franzosen is ook in Revanche.

“Als we hebben nagedacht over de Europese Meisterschaft, betekent dit dat we een positieve houding ten opzichte van onze ziel zullen hebben en dat de Europese Meister dat zal kunnen doen, dat de Europese Meister deel zal uitmaken van onze Wereld Meisterschaft. “We zijn beter af als we in Frankrijk en in de Europese Unie wonen”, zei coach Wück.

+++Hamann werd geleid door U17-Jungs+++

Dietmar Hamann had een goed leven voor de finale in Frankrijk. „Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft und Widerstandskraft“, de woorden van de voormalige nationale speler die gepassioneerd is over zichzelf luidden: „Jeder, der dieser Mannschaft zuschaut, ist gefesselt von ihr.“

Das Spiel sterft Mal nicht nur bei Luchtzonder naar gratis tv te kijken. RTL dicht bij de kern van de uiteindelijke beslissing van de partij, in de „Panther“ voor deze historische kans.

Zo kunt u de U17-WM-Finale Frankreich – Deutschland LIVE volgen:

Stroom: Sky en plus.fifa.com