Een jaar nadat het werd vernietigd tijdens de Russische invasie van Oekraïne, is de Antonov AN-225 – ’s werelds grootste commerciële vliegtuig – weer in de lucht gevlogen in het Microsoft Flight Simulator-programma.

De game heeft al veel historische vliegtuigen tot leven gewekt in zijn virtuele lucht, maar deze is een beetje speciaal. Alle opbrengsten van de add-on van $ 19,99 gaan naar de real-life inspanningen van de Antonov Company om het machtige beest dat bekend staat als “Mriya” (Oekraïens voor “droom”) te reconstrueren.

Het enorme zesmotorige vaartuig – zo’n 275 voet, 7 inch lang – werd in de jaren tachtig gebouwd om de Sovjet-spaceshuttle te vervoeren en was de enige in zijn soort die ooit werd voltooid.

Mriya’s volgende rol was die van ’s werelds grootste vrachtvervoerder, met twee keer zoveel ruimcapaciteit als een Boeing 747 jumbojet. De spanwijdte was 290 voet, de langste van alle volledig operationele vliegtuigen, en met een maximaal laadvermogen van 250 ton blijft het het zwaarste vliegtuig ooit gebouwd.

De Antonov AN-225 werd in februari 2022 vernietigd op zijn basis in Hostomel, nabij Kiev, maar in november vorig jaar bevestigden de fabrikanten dat het wederopbouwproject was begonnen. Antonov schatte dat het meer dan € 500 miljoen ($ 532 miljoen) nodig zou hebben om het weer in de lucht te krijgen.

“Het proces van de wederopbouw van ‘Mriya’ wordt beschouwd als een internationaal project, waaraan luchtvaartondernemingen uit verschillende landen van de wereld deelnemen”, vertelde de Antonov Company destijds via e-mail aan CNN.

“De mogelijkheid om financiering uit verschillende bronnen aan te trekken wordt overwogen en voorstellen van veel organisaties die klaar zijn om zich bij het project aan te sluiten, worden beoordeeld.”

De Microsoft Flight Simulator-versie van de Antonov AN-225 Mriya wordt geleverd in zes kleurstellingen, waaronder klassieke Antonov Airlines-ontwerpen en een Xbox Aviators Club-versie.

De add-on is nu beschikbaar op de Microsoft Flight Simulator in-game marktplaats op pc voor $ 19,99 en zal vanaf eind maart beschikbaar zijn voor Xbox Series X|S en op Xbox Cloud Gaming.

Het geliefde vluchtsimulatorspel vierde zijn 40e verjaardag in november 2022, nadat het in 2020 een grote herstart had ondergaan toen het terugkeerde met hyperrealistische landschappen, digitaal gedestilleerd uit satellietbeelden.

In-game piloten kunnen de wereld verkennen, vliegen over een reeks van 1,5 miljard gebouwen, twee miljoen steden en stoppen op meer dan 37.000 luchthavens. Dat is ook in echte omstandigheden, dag of nacht: het programma bevat live real-time weer inclusief windsnelheid en -richting, temperatuur, verlichting, vochtigheid en regen.

Geïndividualiseerde instrumentbegeleiding en checklists zijn beschikbaar voor de grote verscheidenheid aan vliegtuigpiloten waarmee ze hun vaardigheden kunnen testen, van lichte vliegtuigen tot commerciële jets.

Mriya-fans kunnen de wederopbouw ook steunen door hun eigen modellen van het iconische vaartuig te bouwen. De Oekraïense startup Metal Time verkoopt werkende mechanische ontwerpkits van de AN-225 voor $ 99.

De winst gaat rechtstreeks naar Antonov om de wederopbouw te financieren, evenals de herhuisvesting van Antonov-werknemers van wie de huizen zijn verwoest door de Russische invasie, en de opleiding van nieuwe Oekraïense piloten en luchtvaartingenieurs.