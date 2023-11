Tyson ruft 30.000 Pfund Chicken Nuggets zurück



New York

CNN

—



Tyson Foods ruft freiwillig etwa 30.000 Pfund seiner dinoförmigen Chicken Nuggets zurück, nachdem einige Verbraucher berichteten, kleine Metallstücke in ihren Pastetchen gefunden zu haben.

Der am Samstag angekündigte Rückruf bezieht sich auf 29-Unzen-Plastiktüten mit gefrorenen, „vollständig gekochten, panierten Hähnchen-Patties in Fun-Nuggets-Form“, so der Lebensmittelsicherheits- und Inspektionsdienst des US-Landwirtschaftsministeriums.

Diese Taschen haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom 4. September 2024 und wurden in Alabama, Kalifornien, Illinois, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee, Virginia und Wisconsin verkauft.

Nach Angaben des USDA kam es im Zusammenhang mit dem Verzehr der Nuggets zu „einer geringfügigen Mundverletzung“, es gab jedoch bisher keine weiteren Berichte über Schäden.

Beamte der Behörde sagten jedoch, sie seien besorgt, dass Verbraucher möglicherweise noch Beutel mit den zurückgerufenen „Fun-Nuggets“ in ihren Gefrierschränken hätten, und rieten jedem, der dies tut, das Produkt sofort zu entsorgen oder zurückzugeben.

Tyson riet Käufern und Verbrauchern der zurückgerufenen Nuggets, den UPC- und Datumscode von der Verpackung zu entfernen und 1-855-382-3101 anzurufen oder eine SMS zu senden.

Tyson reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Das in Arkansas ansässige Unternehmen ist der zweitgrößte Fleischverarbeiter der Welt.