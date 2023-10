Tyson Fury vs. Francis Ngannou dürfte ein Box-Event werden, wie es noch nie zuvor gesehen wurde.

Die „Battle Of The Baddest“, die am Samstagabend in Riad, Saudi-Arabien, ausgetragen wird, ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, da es zwei separate Austragungsorte gibt, ein neuer, speziell angefertigter Gürtel auf dem Spiel steht und auf der Gästeliste einige der größten Stars des Sports vertreten sind.

4 Fury gegen Ngannou wird am Samstagabend ein Großereignis sein Bildnachweis: Queensberry

Es ist ein Kampf, der von einigen in der Box-Community verspottet wird, da der ehemalige UFC-Star Ngannou sein Profidebüt gegeben hat und Fury der amtierende, ungeschlagene WBC-Weltmeister im Schwergewicht ist.

Es sieht jedoch so aus, als hätten die Topstars der Welt das Memo nicht erhalten, und Cristiano Ronaldo ist nur einer von vielen, die anwesend sein werden.

Ronaldo wird für Al-Nassr im Einsatz sein, wenn sie am Samstag um 18:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr britische Zeit) gegen Al Feiha in der Saudi Pro League antreten.

Das Spiel findet im King Fahd International Stadium in Riad statt, das nur 30 Minuten von der Kingdom Arena entfernt ist, in der um 1 Uhr Ortszeit (23 Uhr britischer Zeit) Fury gegen Ngannou ausgetragen wird.

Ronaldo wird quer durch die Stadt reisen und sich den Kampf ansehen, wo er auch mit seinem legendären Manchester-United-Legenden Rio Ferdinand wiedervereint wird, der zur Kampfnacht nach Saudi-Arabien geflogen ist.

Conor McGregor wird ebenfalls anwesend sein, da der MMA-Superstar am Donnerstag bekannt gab, dass er ins Königreich reisen wird.

The Notorious sagte in einer Sprachnotiz: „Ich gebe gerade bekannt, dass ich morgen (Freitag) frühmorgens in das Königreich Saudi-Arabien reisen werde, um zum großen Schwergewichts-Blockbuster-Kampf zwischen dem Boxer Tyson Fury und dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Francis Ngannou zu kommen – Crossover-Boxen.“

„Ich freue mich sehr, dort zu sein, ich kann es kaum erwarten, in Saudi-Arabien zu landen und zu sehen, was das Land zu bieten hat, und ich schätze die Einladung aufrichtig. Ich freue mich so sehr darauf.“

4 Der in Saudi-Arabien lebende Ronaldo dürfte das Publikum begeistern, wenn er das Geschehen beobachtet Bildnachweis: Getty

4 Mayweather und Pacquiao werden bei Fury vs Ngannou erneut aufeinandertreffen Bildnachweis: Stephanie Trapp/Showtime

Weitere MMA-Stars und -Legenden wie Israel Adesanya, Frank Mir, Junior Dos Santos und Randy Couture werden McGregor bei der Veranstaltung begleiten.

Aus der Welt der WWE wird der Undertaker dem Kampf beiwohnen.

Und natürlich werden auch zahlreiche aktuelle Boxweltmeister und historische Legenden mit anreisen.

Es ist wahrscheinlich, dass Floyd Mayweather und Manny Pacquiao bei Fury gegen Ngannou wieder zusammentreffen, nachdem sie 2015 den reichsten Kampf der Geschichte ausgetragen haben.

Die Schwergewichts-Ikonen Mike Tyson, Lennox Lewis und Evander Holyfield werden ebenfalls am Kampf teilnehmen, wobei Tyson als Ngannous Trainer fungiert.

Furys aktueller Rivale, Weltmeister Oleksandr Usyk, wird ebenfalls am Ring sein, und die Fans hoffen, dass ihr unbestrittener Kampf gegen Ende des Abends offiziell bekannt gegeben wird.

4 Es kursiert das Gerücht, dass der Boxfan Eminem am Ring sein wird Bildnachweis: Getty

Sugar Ray Leonard und Roberto Duran werden in der Kingdom Arena anwesend sein, um ihre historischen Kämpfe noch einmal zu erleben, ebenso wie Oscar De La Hoya, Miguel Cotto und Marco Antonio Barrera.

Auch Roy Jones Jr. und Antonio Tarver könnten am Samstagabend wieder zusammentreffen.

Die britischen Legenden Ricky Hatton, Frank Bruno, Joe Calzaghe und Amir Khan werden dort sein, und auch der aktuelle aktive Top-Mittelgewichts-Anwärter Chris Eubank Jr. wird mitfliegen.

Apropos aktive Kämpfer: Artur Beterbiev und Dmitry Bivol könnten sich vor einem potenziellen unbestrittenen Weltmeistertitelkampf im Halbschwergewicht in der Zukunft durchaus gegenüberstehen.

Es werden auch viele weitere Namen aus der Welt des Sports erwartet, wobei Gerüchten zufolge sogar Eminem auf dem Weg nach Saudi-Arabien sein wird, obwohl die Gästeliste im Vorfeld der mit Stars besetzten Show geheim gehalten wird.

Was auch immer passiert, es wird Erinnerungen an Vegas-Kampfnächte von gestern wieder aufleben lassen.