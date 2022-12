Tyson Fury verrät, was nach dem Sieg von Derek Chisora ​​als nächstes kommt: Entweder Oleksandr Usyk Anfang 2023 oder Joe Joyce in Wembley | Box-News

Tyson Fury erwartet 2023 das bisher „größte Jahr“ seiner Karriere.

Fury verteidigte seinen WBC-Titel im Schwergewicht, als er Derek Chisora ​​am Samstag in 10 Runden im Stadion von Tottenham Hotspur stoppte.

Jetzt kommt Fury für alle anderen großen Titel, die sich derzeit außerhalb seines Besitzes befinden. Diese drei Gürtel werden alle von Oleksandr Usyk gehalten, und der Ukrainer war an diesem Wochenende bei Furys Kampf in London, um sich dem rivalisierenden Schwergewichts-Champion zu stellen.

Dieser unbestrittene Meisterschaftskampf mit Usyk ist der Kampf, den Fury im ersten Quartal 2023 will.

Es ist der Wettbewerb, den auch der Ukrainer machen möchte. Das ist der Kampf, bei dem die beiden besten Schwergewichte der Welt gegeneinander antreten würden, und es wäre ein mit Spannung erwarteter Kampf.

„Ja, das stimmt“, sagte Usyk Sky Sportnachrichten. „Ganz Großbritannien, das Vereinigte Königreich, die ganze Welt, besonders die Ukraine, alle wollen diesen Kampf sehen.“

Fury hat immer noch einen Backup-Plan, falls ein Deal gegen Usyk nicht abgeschlossen werden kann. Er hat auch einen großen Kampf mit Joe Joyce im Visier. Joyce war selbst in Tottenham anwesend und wie Usyk nutzte er seine Chance, um danach in den Ring zu springen, um Fury zu rufen.

Bild:

Tyson Fury ist ein beeindruckender Schwergewichts-Champion (Foto: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)





„Es wird noch viel mehr kommen. Lassen Sie mich sagen, dass nächstes Jahr viele große Kämpfe stattfinden werden“, sagte Fury Sky Sportnachrichten.

„Ich sagte, wenn Usyk Anfang nächsten Jahres nicht gemacht werden kann, nehmen wir Joe Joyce mit nach Wembley und verkaufen weitere 90.000 Tickets hier in Großbritannien, der Hauptstadt der Sportunterhaltung in der Welt.

„Schauen Sie sich diese Fans an, sie kommen einfach immer wieder heraus“, fuhr Fury fort. „Es ist ein besonderer Moment [to fill a 60,000 seat stadium]. Harte Zeiten, auch im Dezember im Freien, schwer zu verkaufen. Aber schau dir diese Fans an, sie sind unglaublich.“

Zu seinen Plänen für die unmittelbare Zukunft gehört die Unterstützung der Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

„Jetzt muss England es am Sonntag tun und nach Hause bringen. Es kommt nach Hause, komm schon, England“, sagte er.

„Ich werde mir morgen England gegen Senegal ansehen und wenn sie durch Senegal kommen, gehe ich nach Katar.“

Bild:

Fury peitscht Derek Chisora ​​mit einer rechten Flanke (Foto: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty)





„Joyce ein härterer Kampf als Usyk“

Fury will 2023 ein spektakuläres Jahr haben.

„Wir werden diese großen Kämpfe bekommen. Lassen Sie uns zuerst über Usyk sprechen. Bevor mir alle eine Million Fragen über Usyk stellen wollten, als ich Chisora ​​zu schlagen hatte. Wie wir gesehen haben [on Saturday], Chisora ​​ist für niemanden ein leichter Schwächling. Ich bin bereit und willens, es als nächstes mit Usyk aufzunehmen, ob in Saudi-Arabien oder hier in Großbritannien“, sagte Fury danach.

„Lasst uns den Fans einen Champion, einen Namen, ein Gesicht geben. Usyk ist bereit für die Herausforderung. Er kam heute Abend herüber, also faires Spiel zu ihm. Er ist kein leicht zu verstehender Boxer – er ist ein geschickter Rechtsausleger mit sehr guten Fähigkeiten , Olympiasieger, und er ist in guter Form, daher freue ich mich sehr auf die Herausforderung.

Er fügte jedoch hinzu: „Die großen Kämpfe finden manchmal aus irgendeinem Grund nicht statt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser stattfinden wird. Aber wenn es aus X-, Y- oder Z-Gründen nicht passiert, dann haben wir es Joe Joyce nächstes Jahr in Wembley.“

Wenn es zuerst Usyk sein soll, wie Fury hofft, ist er immer noch bereit, später im Jahr gegen Joyce zu kämpfen. „Aber vorausgesetzt, Usyk passiert, ich werde ihn erledigen, dann werde ich Joe Joyce auch in Wembley haben, warum nicht?“ sagte Wut.

Er schätzt Joyce hoch ein. Tatsächlich schlug Fury vor, dass er ein härterer Gegner für ihn sein würde als Usyk.

Bild:

Fury begrüßt seine Anhänger in Tottenham (Foto: Queensberry Promotions)





„Die Leute haben mich gefragt: ‚Wer ist der härtere Kampf, Usyk oder Joyce?‘ Und meiner Meinung nach ist Usyk der glattere Boxer, aber Joe Joyce ist der ‚Juggernaut‘ und ich denke, dass Joe ein härterer Kampf ist als Usyk, zu 100 Prozent“, sagte Fury.

„Big Joe, sechs Fuß sieben und 19½ Stein, wie ein Moloch, der sich auf mich zubewegt und versucht, mich in Stücke zu schlagen, oder Usyk, der versucht, einen Jab zu stehlen, während er um den Ring läuft und versucht, hier und da einen Punkt zu ergattern.

„Also denke ich, dass Usyk ein sehr guter Kämpfer ist, ich werde ihm nichts wegnehmen, er war der unbestrittene Champion im Cruisergewicht und er ist der einheitliche Schwergewichts-Champion, also hatte er eine fantastische Karriere. Ich denke, ich werde gehen einen Job an ihm zu erledigen“, fügte er hinzu.

„Ich möchte es beweisen. Also lasst uns das angehen. Aber wie gesagt, ich denke, die größte Herausforderung für mich ist Joe Joyce.

Bild:

Oleksandr Usyk steigt in den Ring, um Fury zu rufen (Foto: Queensberry Promotions)





„Wenn ich gegen Usyk kämpfe, könnte Joe vielleicht gegen (Deontay) Wilder kämpfen“, überlegte Fury. „Wer würde das nicht sehen wollen? Wer würde nicht sehen wollen, wie der härteste Mann der Welt gegen den größten Puncher der Welt antritt?

Fury hatte nicht damit gerechnet, dass Anthony Joshua in seinen Plänen für das neue Jahr auftauchen würde.

„Usyk kam heute Abend hierher, um einen Kampf zu führen. Ringside stand da und kam mir ins Gesicht. Er will kämpfen“, erklärte Fury. „Sogar der große Joe dachte, er würde sich dieser Party anschließen.

„Gatecrashed diese Party, [thinking,] ‚Ich will ein Stück davon.‘

Bild:

Chisora ​​streckt seine Arme gegen Tyson Fury aus





„In all den Jahren leben wir im selben Land. Hat jemals jemand gesehen, wie AJ ​​mir das angetan hat, mir ins Gesicht gesagt hat, lass uns kämpfen?“

Fury war erleichtert zu sehen, dass Chisora ​​am Samstag schließlich aus ihrem Kampf gezogen wurde. Aus seiner persönlichen Sicht ist es ein guter Moment für Chisora, seine Karriere zu beenden.

„Ich kann für keinen anderen Mann sprechen, ich kann für niemanden Entscheidungen treffen, Derek wird seine eigenen Entscheidungen treffen“, sagte Fury. „Weil er eine Legende dieses Spiels ist. Im britischen Boxen ist er wie ein Volksheld … Für mich würde ich ihn gerne in Rente sehen.“

Bild:

Es wurde bald zu einem harten Kampf für Chisora ​​(Foto: AP Photo/Ian Walton)





Der WBC-Champion hat mit seinen eigenen Ansichten zum Rücktritt gerungen. Er kann sich noch nicht ganz dazu bringen, aufzuhören, schon gar nicht, solange er Stadien voller Fans füllen kann, die seine Arbeit genießen.

Seine Augen leuchteten immer noch, als er die eigentümliche Freude am Kämpfen beschrieb. „Ich sagte zu den Jungs in der Umkleidekabine, ich liebe es wirklich, wo ich bin“, erklärte er.

„Das ist meine Komfortzone. 60.000 Menschen schreien deinen Namen und du musst mit jemandem eins zu eins kämpfen. Ja, das ist, wo ich gedeihe, das ist mein Leben. Dafür lebe ich.“

Fury weiß, obwohl er nicht ewig weiterkämpfen kann. „Wir sind alle aus Blut und Knochen“, sagte er schwerfällig.

„Wir werden sehen, einen Kampf nach dem anderen. Das ist alles, was wir tun können.“