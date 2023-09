Tyson Fury und seine Frau Paris haben ihr siebtes Kind auf der Welt willkommen geheißen.

Der kleine Junge schließt sich dem Fury-Clan an und hat sechs Geschwister – Venezuela, 14, Prinz John James, 10, Prinz „Tutty“ Tyson Fury II, fünf, Valencia Amber, vier, Prinz Adonis Amaziah und die zweijährige Athena.

3 Das Paar begrüßte am Montagmorgen sein neues Kind Bildnachweis: Instagram @tysonfury

3 Er schließt sich dem berühmten Fury-Clan an Bildnachweis: Instagram @parisfury1

Boxikone Tyson und seine Frau, mit der er 15 Jahre lang verheiratet war, teilten die Nachricht mit, dass sie ihren Sohn willkommen geheißen hätten, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde. Er kam am Montag um 2:29 Uhr mit einem Gewicht von 6 Pfund und 13 Unzen zur Welt.

Fury posierte mit seiner Frau und seinem Neugeborenen und postete auf Instagram: „Er ist hier und er ist perfekt.“

Das Paar erzählte OK! Magazin: „Wir sind überglücklich, unseren kleinen Jungen in der Fury-Familie willkommen zu heißen. Seine Brüder und Schwestern können es kaum erwarten, ihn kennenzulernen und für jede Menge Fury-Spaß zu sorgen!“

„Unser Junge ist die perfekte Ergänzung und wir platzen vor Liebe zu ihm. Es ist verrückt, wie man jemanden so schnell lieben kann.“

Fans werden voraussichtlich einen besseren Einblick in den neuen Knirps auf Netflix erhalten, da der erfolgreiche Dokumentarfilm „At Home with the Furys“ grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten hat, berichtet The Sun.

Das Fury-Freudebündel kommt etwas mehr als fünf Wochen, bevor der WBC-Schwergewichts-Champion am 28. Oktober in einem Schaukampf gegen Francis Ngannou antritt.

Fury ist ein großer Favorit auf den Sieg, nicht zuletzt, weil sein UFC-Legenden-Gegner noch nie zuvor professionell geboxt hat – aber der „Zigeunerkönig“ besteht darauf, dass er sein Bestes geben muss.

3 Fury wird nicht viel Vaterschaftsurlaub haben, da er sich auf einen Kampf mit dem MMA-Schwergewichtler Ngannou vorbereiten muss Bildnachweis: Getty

Er sagte: „Ich muss meinen Hut vor Francis ziehen für seine Geschichte, woher er kommt, den Kampf, die Strapazen und die Entschlossenheit, dorthin zu gelangen, wo er ist.“

„Er war ein kleiner Junge in Afrika mit einem großen Traum und wahrscheinlich haben alle zu Hause über ihn gelacht.“