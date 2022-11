Tyson Fury sagt, Oleksandr Usyk sei „ganz oben auf der Einkaufsliste“ für 2023, aber wenn nicht, Joe Joyce in Wembley | Box-News

Tyson Fury strebt im Februar einen Weltmeistertitel-Vereinigungs-Showdown mit Oleksandr Usyk an, wird aber einen rein britischen Kampf mit Joe Joyce anstreben, wenn dies nicht möglich ist.

Der amtierende WBC-Schwergewichts-Champion kehrt am Samstag, den 3. Dezember, für einen Trilogie-Kampf gegen Derek Chisora ​​in den Ring zurück, nachdem er seine Entscheidung, sich zurückzuziehen, rückgängig gemacht hat, nachdem er den Gürtel mit einem Ausfall von Dillian Whyte in der sechsten Runde im April erfolgreich verteidigt hatte.

Fury hat immer noch ein Duell mit Usyk im Visier, der nach einem erfolgreichen Rückkampf mit Anthony Joshua im August die WBA-, WBO- und IBF-Versionen des Titels behielt und ursprünglich nächsten Monat als möglicher Gegner für den „Zigeunerkönig“ vorgesehen war Als wahrscheinlicheres Datum stellte sich der Februar heraus.

Unter der Annahme, dass er nach Siegen in den Jahren 2011 und 2014 gegen Chisora ​​drei Siege von drei Siegen erzielt, hat der ungeschlagene 34-Jährige immer noch Usyk als sein oberstes Ziel. Doch die Aussicht, in Wembley gegen den ungeschlagenen britischen Boxer Joyce anzutreten, der jetzt 15: 0 (14) steht, nachdem er Joseph Parker gestoppt hat, um die vorläufige WBO-Krone zu erringen, ist ebenfalls in Sicht.

„Usyk steht ganz oben auf der Einkaufsliste – vorausgesetzt, ich komme durch diesen und wenn nicht zum vierten Mal ein Rückkampf mit Chisora“, sagte Fury gegenüber dem YouTube-Kanal von Queensberry Promotions.

„Wenn Usyk im Februar nicht rauchen will, machen wir es mit Joyce in Wembley. Joe, zieh deine Schlittschuhe an, mach dich fit, denn wenn das Mittelgewicht nicht rauchen will, bist du dabei. Ich kämpfe als nächstes dreimal Jahr und du könntest einer von ihnen sein.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Frank Warren hat Derek Chisora ​​als Gegner für Tyson Fury verteidigt und sagt, dass alle besser platzierten Kämpfer nicht verfügbar waren



„[Joyce]Meiner Meinung nach ist er hinter mir die Nummer 2 im Schwergewicht der Welt – vielleicht die Nummer 3, weil ich glaube, dass niemand auf der Welt Deontay Wilders Macht nehmen kann, nur ich selbst.

Das Aufeinandertreffen mit Chisora, der im Juli mit einem Split-Decision-Sieg gegen Kubrat Pulev eine Pechsträhne in drei Kämpfen einbrach, wird erst Furys zweiter Kampf sein, seit er seine Trilogie gegen Wilder mit einer Unterbrechung des hart schlagenden Amerikaners in der 11. Runde beendet hat im Oktober 2021.

Fury ist jedoch entschlossen, 2023 aktiver zu sein, und gibt seine Absicht, nächstes Jahr drei Kämpfe zu bestreiten, an Promoter Frank Warren weiter.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Tyson Fury sagt, wenn Derek Chisora ​​sich mit einem „großen Schwung“ verbindet, könnte er in echte Schwierigkeiten geraten



„Das ist sehr wichtig für mich, weil ich seit dem Boxing Day im letzten Jahr ein arbeitsreiches Jahr trainiert habe und nur einen Kampf hatte“, sagte Fury.

„Ich weiß, dass ich mich zurückgezogen habe und ein bisschen gewartet habe, aber ich bin jetzt zurück und wollte unbedingt kämpfen, weil ich für das nächste Jahr bereit sein möchte, weil ich nächstes Jahr mindestens drei Kämpfe haben möchte.

„Ich habe es Frank gesagt; [I want to be] ein netter, aktiver Schwergewichts-Champion – kein Herumalbern, kein Zurückziehen, keine langen Aufenthalte außerhalb des Rings.

„Direkt rein, drei Kämpfe nächstes Jahr. Holen Sie sich diesen Mann [Chisora] zuerst aus dem Weg und dann werden wir nächstes Jahr drei Kämpfe bestreiten.“