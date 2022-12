Tyson Fury sagt, Anthony Joshua ließ Derek Chisora ​​schlagen, als er Oleksandr Usyk zu einem nächsten Kampf herausforderte

Nachdem Tyson Fury Derek Chisora ​​in ihrem Trilogie-Kampf gestoppt hatte, schrieb er die Prügel, die er gerade geliefert hatte, Anthony Joshua zu.

Wut gegen Joshua war der Kampf gewesen, den die Fans am Samstagabend sehen wollten, und es wäre fast passiert, als das Paar vereinbarte, Anfang dieses Jahres zu kämpfen.

Ein Kampf zwischen Fury und Joshua schien bis Ende des Jahres festgezurrt zu sein, bevor die Verhandlungen zusammenbrachen

Mikey Williams/Top-Rang Aber stattdessen kämpfte Fury gegen Chisora

Es gab jedoch eine Verzögerung bei der Vertragsunterzeichnung, und nachdem Fury ungeduldig wurde, scheiterte der Kampf.

Dies ermöglichte es Chisora, die von Joshua gemanagt wird, in die Herde einzutreten und zum dritten Mal gegen Fury anzutreten.

Chisora ​​hatte zuvor 2011 einstimmig gegen Fury verloren und 2014 dann durch eine Unterbrechung, und am Samstagabend war es nicht anders, als „The Gypsy King“ nach einer dominanten Leistung in Runde zehn den Sieg errang.

Nach dem Kampf wurde Fury nach einem möglichen zukünftigen Zusammenstoß mit Joshua gefragt und er antwortete: „Nein, weil der Mensch eine Wurst ist und er heute Abend hier hätte sein sollen.

„Aber er hat den armen alten Derek wieder ordentlich in seine Stiefel gesteckt.“

In Bezug auf seinen nächsten Kampf scheinen alle Augen auf Oleksandr Usyk gerichtet zu sein, als Fury ihn nach dem Kampf rief, als der Ukrainer den Ring betrat.

Queensberry-Aktionen Fury und Usyk standen sich nach dem Kampf letzte Nacht gegenüber und sie könnten als nächstes aufeinander treffen

„Usyk, du bist der nächste, du kleiner Mistkerl“, sagte Fury. „Du bist der Nächste. Ich und du als nächstes. Du bist der Nächste. Kaninchen! P****! 15. kleiner Zwerg-Bodybuilder. Nun, ich bin kein Bodybuilder, ich werde dich abschreiben.

„Ich habe bereits einen Ukrainer erledigt [Wladimir] Klitschko, nicht wahr? Und ich mache dich auch, klaffende Zähne.

„Du hässlicher kleiner Mann. Lets get it on b ****. Du magst jetzt lachen, aber ich mache diesem kleinen Trottel ein Ende. Ich mache dich fertig. Du kleiner Trottel. Was wirst du tun? Du wirst alles vermasseln, du kleines Würstchen.“

Abgesehen davon gab Fury auch bekannt, dass er es mit „The Juggernaut“ Joe Joyce aufnehmen wird, sollte es nicht zu einem Kampf mit Usyk kommen.

„Jeder möchte Joshua oder Tyson Fury oder Usyk rufen“, sagte Fury gegenüber talkSPORT, „aber niemand ruft den großen Joe Joyce, also gebe ich dem großen Joe seine Anerkennung und rufe ihn heraus.“