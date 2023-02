Tyson Fury heeft zich laten inspireren door Tommy Shelby van Peaky Blinders voorafgaand aan het gevecht van zijn broer Tommy Fury tegen Jake Paul.

Paul en Tommy ontmoeten elkaar vanavond in de ring en Tyson heeft de taak op zich genomen om de familie Fury op orde te houden.

Twitter: @Tyson_Fury Tyson zei tegen zijn familie dat ze zich niet moesten bemoeien met Tommy’s gevecht tegen Paul, en vooral niet met zijn vader John

Fury bracht zijn hele familie en team bij elkaar voorafgaand aan Tommy’s gevecht en reconstrueerde de scène uit Peaky Blinders wanneer Shelby zijn familie vertelt ‘geen f***ing vechten’ op zijn trouwdag.

‘Oké, het is Tommy’s vechtdag,’ zei Tyson met zijn beste Birmingham-accent.

“Je zei dat er geen YouTubers zouden zijn,” antwoordde de vader van Tyson en Tommy, John Fury.

“Desalniettemin wordt er niet gevochten”, vervolgde Tyson.

“Niet vechten tegen Hughie, niet vechten tegen James en niet vechten tegen Shane en vooral niet vechten tegen John.”

‘Als iemand in mijn gezicht komt, sla ik ze knock-out, ik meen wat ik zeg,’ brulde John terug.

Amusement met vaardigheidsuitdagingen Tyson hoopt dat alleen Tommy in de Fury-familie vanavond vecht

Jake Paul v Tommy Fury LIVE RESULTAAT: TNT WINT door split decision ondanks een knockdown Paul vs Fury undercard: Badou Jack daagt Ilunga Makabu uit voor WBC cruiserweight titel Jake Paul vs Tommy Fury PPV-prijs en starttijd hoofdevenement bevestigd voor Britse vechtfans ‘Dit is surrealistisch’ – Gary Neville komt willekeurig Floyd Mayweather tegen terwijl hij live op IG is Hoe Paul vs Fury vanavond te bekijken: Pay-per-view-prijs, tv-kanaal en livestream Britse fans vermijden de laatste Floyd Mayweather-overval met duizenden lege O2 Arena-stoelen





Tyson probeerde John vervolgens te kalmeren door te zeggen: “Kom op John, het is Tommy’s vechtdag, beste gedrag.”

“Het kan me niet schelen, ik meen wat ik zeg.” schreeuwde Jan.

Tyson eindigde met: “Het is Tommy’s vechtdag, laten we ons op ons best houden. Laten we ze hier laten zien hoe goed we kunnen zijn.”

De video werd door Tyson op Twitter geplaatst naast het onderschrift: “In opdracht van de Fury-familie.”