Tyson Foods schließt Büros in Chicago, South Dakota, versetzt Mitarbeiter

Tyson-Lebensmittel schließt mehrere seiner Unternehmensniederlassungen im ganzen Land, da steigende Kosten nach zwei Jahren steigender Gewinnspannen das Endergebnis des Fleischgiganten unter Druck setzen.

Tyson sagte am Mittwoch, dass es Büros in Chicago, Downers Grove, Illinois, und Dakota Dunes, SD, schließen wird, in denen derzeit viele seiner Mitarbeiter in der Abteilung für Fertiggerichte und Rindfleisch untergebracht sind. Die Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, Anfang 2023 in den Hauptsitz des Unternehmens in Springdale, Ark., umzuziehen. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten in den beiden Büros in Illinois und am Standort Dakota Dunes, teilte das Unternehmen mit.