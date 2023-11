Tyson Foods Inc. ruft Chicken Patty-Produkt wegen möglicher Kontamination mit Fremdstoffen zurück

WASHINGTON, 4. November 2023 – Tyson Foods, Inc., eine Niederlassung in Berryville, Arkansas, ruft etwa 29.819 Pfund vollständig gekochtes, paniertes, geformtes Hähnchenpastetchenprodukt zurück, das möglicherweise mit Fremdstoffen, insbesondere Metallteilen, kontaminiert ist, so die Lebensmittelsicherheit und -inspektion des US-Landwirtschaftsministeriums Service (FSIS) heute bekannt gegeben.

Die gefrorenen Hähnchen-Patties wurden am 5. September 2023 hergestellt. Das folgende Produkt unterliegt einem Rückruf (siehe Etiketten):

29 Unzen. Plastiktüten mit „Tyson FULLY COOKED FUN NUGGETS BREADED SHAPED CHICKEN PATTIES“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. September 2024 und den Chargencodes 2483BRV0207, 2483BRV0208, 2483BRV0209 und 2483BRV0210.

Das vom Rückruf betroffene Produkt trägt die Betriebsnummer „P-7211“ auf der Rückseite der Verpackung. Das Produkt wurde an Händler in Alabama, Kalifornien, Illinois, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee, Virginia und Wisconsin zur weiteren Verteilung an den Einzelhandel versandt.

Das Problem wurde entdeckt, nachdem das Unternehmen FSIS darüber informiert hatte, dass es Verbraucherbeschwerden erhalten hatte, in denen es um kleine Metallteile im Hähnchenpastetchenprodukt ging.

Es wurde eine leichte Mundverletzung im Zusammenhang mit dem Verzehr dieses Produkts gemeldet. FSIS hat keine weiteren Berichte über Verletzungen oder Erkrankungen durch den Verzehr dieser Produkte erhalten. Jeder, der wegen einer Verletzung oder Krankheit besorgt ist, sollte sich an einen Gesundheitsdienstleister wenden.

FSIS befürchtet, dass sich einige Produkte in den Gefrierschränken der Verbraucher befinden könnten. Verbraucher, die diese Produkte gekauft haben, werden dringend gebeten, sie nicht zu konsumieren. Diese Produkte sollten weggeworfen oder an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

FSIS führt routinemäßig Überprüfungen der Wirksamkeit von Rückrufen durch, um sicherzustellen, dass die zurückrufenden Unternehmen sie benachrichtigen Kunden über den Rückruf zu informieren und dass Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass das Produkt für Verbraucher nicht mehr verfügbar ist. Sofern verfügbar, werden die Einzelhandelsverteilerlisten auf der FSIS-Website unter www.fsis.usda.gov/recalls veröffentlicht.

Verbraucher, die Fragen zum Rückruf haben, können sich unter (855)-382-3101 an Tyson Consumer Relations wenden. Medienvertreter, die Fragen zum Rückruf haben, können sich an Laura Burns, Vizepräsidentin für externe Kommunikation, Tyson Foods, Inc., unter (479)-719-9890 oder Laura.Burns2@Tyson.com wenden.

Verbraucher mit Fragen zur Lebensmittelsicherheit können die gebührenfreie Fleisch- und Geflügel-Hotline des USDA unter 888-MPHotline (888-674-6854) anrufen oder eine Frage per E-Mail an MPHotline@usda.gov senden. Verbraucher, die ein Problem mit einem Fleisch-, Geflügel- oder Eiprodukt melden müssen, können rund um die Uhr auf das Online-System zur Überwachung elektronischer Verbraucherbeschwerden unter https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/ zugreifen.