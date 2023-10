Rookie-Quarterback Tyson Bagent wird die Chicago Bears gegen die Las Vegas Raiders anführen, aber es war fast ganz anders.

Auf die Frage nach einem Ersatzplan sagte er: „Ja, im Grunde wollte ich mein ganzes Leben lang Crossfit machen. Im Grunde wollte ich mich einfach so gut auspowern, wie ich nur konnte, und Lehrer an der Martinsburg High School werden.“

3 Bagent wird sein erstes Spiel für die Bears gegen die Raiders beginnen Bildnachweis: Getty

Kein Wunder, denn Bagents Vater ist als „Das Biest“ bekannt – und das nicht ohne Grund.

„Mein Ziel war es, dafür zu sorgen, dass man weiß, dass ich verrückt bin“, sagte Travis Bagent gegenüber ESPN über seine eigene Karriere. „Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass ich nicht gewinnen werde.“

Sein Selbstvertrauen ist nicht fehl am Platz, er ist 28-facher Weltmeister im Armdrücken und Besitzer eines CrossFit-Fitnessstudios.

Jetzt nutzt sein Sohn Tyson seinen eigenen starken Arm, um Schweinsleder zu werfen, und wird anstelle von Justin Fields für die Bears auf dem Soldier Field starten.

Der ungedraftete Rookie unterschrieb im Mai bei Chicago und konnte sich dank seiner Fähigkeiten, mit denen er 2021 die Heisman Trophy der Division II gewann, schnell gegen die Konkurrenz durchsetzen.

PJ Walker und Nathan Peterman sind auf der Strecke geblieben und Fields‘ Daumenverletzung macht die Startrolle frei.

Und er ist bereit – fragen Sie einfach seine Teamkollegen.

„Er ist immer vorbereitet“, sagte sein Rookie-Kollege Tyler Scott. „Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil ich manchmal im Flugzeug neben ihm sitze. Er schaut sich immer einen Film an, immer einen Blick in das Buch werfen, weil (man) nur einen Film entfernt ist.“

3 Bagents Vater Travis ist einer der größten Armwrestler aller Zeiten Bildnachweis: ESPN

3 Bagent schlug die Besten der Welt mit seinem Arm und hofft, dass sein Sohn das Gleiche tun kann Bildnachweis: ESPN

Bagent verfügt, genau wie sein Vater, über den Wettbewerbsgeist und das Selbstvertrauen, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren.

Bagent erholte sich von einem Fehler, als er letzte Woche gegen die Minnesota Vikings ins Spiel kam, führte einen 77-Yards-TD-Drive an und gelangte mit einem QB-Sneak in die Endzone, was einer 19:13-Niederlage entsprach.

„Ich denke, mein Leben wurde im Voraus für mich geplant“, sagte Bagent.

„Ich denke, alles, was passiert ist und passieren wird, war bereits in Stein gemeißelt. Und ich glaube, da ich herkomme, habe ich so gut wie alle Widrigkeiten überwunden, die es für mich gab.

„Ich habe also nichts zu verlieren. Ich werde rausgehen und bis zum Tod mit diesen Jungs kämpfen und versuchen, so viele Siege wie möglich einzufahren, bis wir Justin zurückbekommen.“