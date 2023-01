Tyre Nichols hatte laut vorläufiger Autopsie, die von der Familie in Auftrag gegeben wurde, „starke Blutungen, die durch schwere Schläge verursacht wurden“.

CNN

—



Tyre Nichols, der Schwarze, der vor zwei Wochen nach einer Konfrontation mit der Polizei von Memphis starb, erlitt laut vorläufigen Ergebnissen einer von Anwälten für seine Familie in Auftrag gegebenen Autopsie „starke Blutungen, die durch schwere Schläge verursacht wurden“.

„Wir können feststellen, dass vorläufige Ergebnisse darauf hindeuten, dass Tyre durch schwere Schläge starke Blutungen erlitten hat, und dass seine beobachteten Verletzungen mit dem übereinstimmen, was die Familie und die Anwälte auf dem Video seiner tödlichen Begegnung mit der Polizei am 7. Januar 2023 gesehen haben“, sagte Anwalt Benjamin Crump sagte in a Aussage.

CNN hat Crump um eine Kopie der von der Familie in Auftrag gegebenen Autopsie gebeten, aber er sagte, der vollständige Bericht sei noch nicht fertig. Beamte haben auch die Autopsie von Nichols nicht veröffentlicht.

Der 29-jährige Nichols wurde laut einer Polizeiaussage am 7. Januar von Memphis-Beamten wegen angeblich rücksichtslosen Fahrens angehalten.

Als sich Beamte dem Fahrzeug näherten, kam es zu einer „Konfrontation“ und Nichols floh zu Fuß, teilte die Polizei mit. Die Beamten verfolgten ihn und sie hatten eine weitere „Konfrontation“, bevor er in Gewahrsam genommen wurde, sagte die Polizei. Nichols klagte dann über Atemnot, wurde in kritischem Zustand in ein örtliches Krankenhaus gebracht und starb drei Tage später, teilte die Polizei mit.

Die Behörden haben kein Video der Festnahme veröffentlicht. Familienanwälte, die es am Montag beobachteten, beschrieben es jedoch als einen abscheulichen Polizeischlag, der drei lange Minuten dauerte. Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump sagte, Nichols sei getadert, mit Pfefferspray besprüht und zurückgehalten worden, und verglich dies mit dem Schlagen von Rodney King durch die Polizei von Los Angeles im Jahr 1991.

Die Polizeibehörde von Memphis hat fünf Beamte entlassen, die alle schwarz sind, weil sie gegen die Richtlinien zur übermäßigen Anwendung von Gewalt, zur Interventionspflicht und zur Pflicht zur Hilfeleistung verstoßen haben. sagte die Abteilung.

„Die Ungeheuerlichkeit dieses Vorfalls spiegelt nicht die gute Arbeit wider, die unsere Beamten jeden Tag mit Integrität leisten“, sagte Chief Cerelyn Davis damals.

Außerdem wurden zwei Mitglieder der städtischen Feuerwehr entlassen. Das Tennessee Bureau of Investigation kündigte einen an Ermittlung in den Tod von Nichols und das US-Justizministerium und das FBI haben eine Bürgerrechtsuntersuchung eingeleitet.

Der US-Staatsanwalt, der die bundesstaatlichen Bürgerrechtsuntersuchungen beaufsichtigt, sagte am Mittwoch, er habe sich Anfang dieser Woche mit Nichols ‚Familie getroffen und versprochen, dass seine Untersuchung des Falls „gründlich“ und „methodisch“ sein werde.

„Unsere bundesstaatlichen Ermittlungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, wie dies häufig der Fall ist, aber wir werden sorgfältig vorgehen und Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und Gesetzen treffen“, sagte Kevin Ritz, US-Staatsanwalt für den westlichen Bezirk von Tennessee.

Nichols hatte etwa neun Monate mit seinem Vater bei FedEx gearbeitet, sagte seine Familie. Er liebte Starbucks, fuhr Skateboard im Shelby Farms Park und fotografierte Sonnenuntergänge, und er ließ sich den Namen seiner Mutter auf den Arm tätowieren. Er hatte auch Morbus Crohn, ein Verdauungsproblem, und war trotz seiner Größe von 1,80 bis 145 Pfund schlank, sagte seine Mutter.

Der Tod von Nichols am 10. Januar folgt auf eine Reihe hochkarätiger Fälle aus jüngster Zeit, in denen die Polizei exzessive Gewalt gegenüber Mitgliedern der Öffentlichkeit, insbesondere jungen schwarzen Männern, anwendet. Crump hat zuvor die Familien von George Floyd, Trayvon Martin, Michael Brown und Breonna Taylor vertreten.

Rev. Al Sharpton, Bürgerrechtler und Präsident des National Action Network (NAN), sagte in einer Erklärung, dass er nächste Woche bei seiner Beerdigung in Memphis die Trauerrede für Nichols halten werde.

Die Familie und die Anwälte sahen sich am Montag Aufnahmen des Vorfalls an und sagten, sie seien beunruhigt über das, was sie zeigten.

„Er war die ganze Zeit wehrlos. Er war eine menschliche Piñata für diese Polizisten. Es war ein unverfälschtes, unerschrockenes, ununterbrochenes Schlagen dieses Jungen für drei Minuten. Das haben wir in diesem Video gesehen“, sagte Anwalt Antonio Romanucci. „Es war nicht nur gewalttätig, es war wild.“

„Was ich heute auf dem Video gesehen habe, war entsetzlich“, sagte Rodney Wells, Nichols‘ Stiefvater, am Montag. „Nein, Vater, Mutter sollte miterleben müssen, was ich heute gesehen habe.“

Crump beschrieb das Video als „entsetzlich“, „bedauerlich“ und „abscheulich“. Er sagte, Ravaughn Wells, Nichols Mutter, sei nicht in der Lage gewesen, sich die erste Minute des Filmmaterials anzusehen, nachdem er Nichols fragen hörte: „Was habe ich getan?“ Am Ende des Filmmaterials ist zu hören, wie Nichols dreimal nach seiner Mutter ruft, sagte der Anwalt.

Nichols sei vor der Polizei geflohen, sagte sein Stiefvater, weil er Angst habe.

„Unser Sohn ist weggelaufen, weil er Angst um sein Leben hatte“, sagte Wells am Montag. „Er ist nicht weggelaufen, weil er versucht hat, keine Drogen loszuwerden, keine Waffen, nichts davon. Er rannte weg, weil er um sein Leben fürchtete. Und wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, warum er um sein Leben fürchtete.“

Das Video des Vorfalls könnte diese oder nächste Woche veröffentlicht werden, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Shelby County, Steve Mulroy, am Dienstagabend gegenüber Laura Coates von CNN, aber er möchte sicherstellen, dass sein Büro alle Beteiligten interviewt hat, bevor er das Video veröffentlicht, damit es keine hat Einfluss auf ihre Aussagen.

„Viele Fragen der Leute darüber, was genau passiert ist, werden natürlich beantwortet, sobald die Leute das Video sehen“, sagte Mulroy und fügte hinzu, er glaube, dass die Stadt genug Filmmaterial veröffentlichen werde, um „den gesamten Vorfall von Anfang an zu zeigen bis zum Schluss.“

Die Staatsanwälte versuchen, die Ermittlungen zu beschleunigen und könnten möglicherweise in der Lage sein, eine Entscheidung über mögliche Anklagen zu treffen, „etwa im gleichen Zeitrahmen, in dem wir die Veröffentlichung des Videos in Betracht ziehen“, sagte Mulroy.

Die Familie von Nichols will, dass die Beamten wegen Mordes angeklagt werden, sagte der Anwalt der Familie, Antonio Romanucci, am Mittwochabend gegenüber Erin Burnett von CNN.

„Die Familie will nichts als die absolut höchste Anklage, die sie vorbringen kann, und was sie will, sind Mordanklagen“, sagte Romanucci und fügte hinzu: „Ich würde diese Anklagen unterstützen, wenn sie erhoben werden können.“

Nichols Stiefvater sagte am Montag, dass Gerechtigkeit für die Familie „Mord eins“ bedeute, und „alles andere als das werden wir nicht akzeptieren“.

Die Familie von Tire Nichols spricht sich aus, nachdem sie Polizeiaufnahmen von Schlägen durch die Polizei gesehen hat

Die Memphis Police Department identifizierte die gekündigten Beamten als Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. und Justin Smith.

Die entlassenen Mitarbeiter der Feuerwehr gehörten zu Nichols „erster Patientenversorgung“ und wurden „während einer internen Untersuchung“ vom Dienst entbunden, sagte Qwanesha Ward, Public Information Officer der Abteilung, gegenüber Nadia Romero von CNN.

Auf die Frage am Dienstag, was diese Mitarbeiter der Feuerwehr getan oder nicht getan haben, sagte Romanucci gegenüber CNN, dass es „Beschränkungen“ gebe, wie viel er sagen könne.

„Während eines Zeitraums, bevor die Rettungsdienste vor Ort eintrafen, ist Fire vor Ort. Und sie sind mit Tyrus und den Polizisten dort, bevor der Rettungsdienst eintrifft“, sagte er.

Die Memphis Police Association, die Gewerkschaft, die die Beamten vertritt, lehnte es ab, sich zu den Kündigungen zu äußern, abgesehen davon, dass die Stadt Memphis und die Familie von Nichols „es verdienen, die vollständige Darstellung der Ereignisse zu kennen, die zu seinem Tod geführt haben, und was dazu beigetragen haben könnte .“

Einer der fünf Beamten, die nach dem Tod von Nichols gekündigt wurden, war 2016 Angeklagter in einem Zivilprozess auf Bundesebene, in dem ein Insasse des Shelby County Correctional Center behauptete, geschlagen und in seinen Bürgerrechten verletzt worden zu sein. Die Klage wurde später abgewiesen.

Demetrius Haley, der zu dieser Zeit Justizvollzugsbeamter war, war einer von drei Justizvollzugsbeamten aus Shelby County, die vom Kläger beschuldigt wurden, sie zur Durchsuchung auf eine Toilette gebracht zu haben. Die Klage, die eingereicht wurde, als der Kläger ein Insasse war, behauptet, die Beamten hätten den Insassen beschuldigt, versucht zu haben, Schmuggelware zu spülen.

Laut der Beschwerde „schlagen Haley und McClain (den Kläger) mit Schlägen ins Gesicht.“ Weiter heißt es, der Kläger sei von einem dritten Justizvollzugsbeamten hochgehoben und mit dem Gesicht zuerst in ein Waschbecken geschleudert und dann zu Boden geworfen worden, wonach sie angeblich „ohnmächtig geworden“ seien und in einer medizinischen Abteilung aufgewacht seien.

CNN hat sich an die Anwälte gewandt, die Haley in der Klage vertreten haben. CNN hat sich auch an das Shelby County Correctional Center gewandt, um einen Kommentar zu Haleys früherer Position abzugeben.

Laut Gerichtsunterlagen reichte Haley eine Antwort auf die Klage ein, in der sie deren Abweisung beantragte. Das Dokument besagt, dass Haley und ein anderer Justizvollzugsbeamter den Insassen durchsucht haben, nachdem sie „Rauch beobachtet“ hatten, und behaupteten, der Insasse habe versucht, Schmuggelware eine Toilette hinunterzuspülen, aber Haley bestritt die anderen Behauptungen.

Haley und ein anderer Angeklagter reichten später einen Antrag ein, in dem sie den Richter aufforderten, den Fall abzuweisen, da der Kläger seine Verwaltungsbehelfe nicht ausgeschöpft hatte. Diesem Antrag wurde stattgegeben und der Fall im Jahr 2018 abgewiesen.

Haley wurde im August 2020 von der Memphis Police Department eingestellt, teilte die Polizei mit.