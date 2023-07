Ty Pennington ist nach einem Notfall-Krankenhausaufenthalt auf dem Weg der Besserung.

Der Extreme Makeover Home Edition Star sagte, er habe einige Tage auf der Intensivstation verbracht, nachdem er letzte Woche plötzlich Atemprobleme gehabt habe.

„Sonntag bin ich auf den roten Teppich gegangen Barbie„Am Montag bin ich nach Colorado geflogen, um in Breckinridge mit den Dreharbeiten zu beginnen, und am Dienstagmorgen wachte ich um 4 Uhr morgens auf und konnte kaum atmen“, betitelte Pennington am 14. Juli ein Instagram-Karussell. „Es stellte sich heraus, dass die Halsschmerzen, die ich im letzten Monat hatte, tatsächlich eine … Abszess, der so groß geworden war, dass er meine Atemwege verschloss.

Laut der Cleveland Clinic ist ein Abszess eine Eitertasche, die jeden Teil des Körpers betreffen kann. Im Fall von Pennington führte der Abszess zu einer „interessanten Woche“ für den 58-Jährigen, in der er schnell in ein medizinisches Zentrum gebracht wurde.

„Das nächste, was ich weiß, war, dass ich intubiert und auf die Intensivstation in Denver geflogen wurde“, erinnert er sich. „Am Mittwoch wurde ich operiert und gestern Nachmittag wurde ich von der Intensivstation entlassen.“