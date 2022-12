Twitters „geheime schwarze Listen“ aufgedeckt — RT World News

Eine neue Untersuchung beschreibt die Praxis von „Schattenverboten“, die intern als „Sichtbarkeitsfilterung“ bekannt sind.

Laut interner Korrespondenz und Interviews mit mehreren hochrangigen Quellen innerhalb des Unternehmens hat Twitter eine Reihe von Barrieren und Tools für Moderatoren geschaffen, um zu verhindern, dass bestimmte Tweets und ganze Themen im Trend liegen, oder die Sichtbarkeit ganzer Konten einzuschränken.

Trotz wiederholter öffentlicher Zusicherungen von Top-Twitter-Beamten, dass das Unternehmen dies nicht tut „Schattenverbot“ Benutzer, vor allem nicht „basierend auf politischen Standpunkten oder Ideologien“, die Praxis existierte tatsächlich unter dem Euphemismus von „Sichtbarkeitsfilterung“, laut dem Journalisten Bari Weiss, der veröffentlicht die zweite Rate der sog ‚Twitter-Dateien‚ in einem langen Thread am Donnerstagabend.

„Betrachten Sie Sichtbarkeitsfilter als eine Möglichkeit für uns, das zu unterdrücken, was die Leute auf verschiedenen Ebenen sehen. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug“, sagte ein leitender Twitter-Mitarbeiter, während ein anderer dies zugab „Normale Menschen wissen nicht, wie viel wir tun.“

Twitter-Moderatoren haben die Macht, den Benutzer zu Kategorien hinzuzufügen, wie z „Schwarze Liste der Trends“, „Blacklist durchsuchen“ und „Nicht verstärken“, um den Umfang eines bestimmten Tweets oder die Auffindbarkeit des gesamten Kontos einzuschränken – alles ohne Wissen oder Vorwarnung der Benutzer.

Weiss bemerkte, dass die Tools sogar verwendet wurden, um die Reichweite von Akademikern zu begrenzen, darunter Dr. Jay Bhattacharya von der Stanford University, der umstritten war, nachdem er die Wirksamkeit von Covid-19-Sperren und anderen Pandemiemandaten in Frage gestellt hatte. Er landete auf Twitter „Schwarze Liste der Trends“, die Dokumente zeigen, dass er seine Posts aus dem Trendbereich der Website heraushält.

Über den gemeinsamen Moderatoren stand jedoch ein anderer „Geheime Gruppe“ die sich mit Problemen befassen „hoher Gefolgsmann“, „umstritten“ und andere bemerkenswerte Benutzer. Bekannt als „Site-Integritätsrichtlinie, Richtlinien-Eskalationsunterstützung“, Das Team bestand aus hochrangigen Führungskräften wie dem ehemaligen Head of Legal, Policy, and Trust, Vijaya Gadde, dem Global Head of Trust and Safety, Yoel Roth und den CEOs Jack Dorsey und Parag Agrawal.