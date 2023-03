“Twitter gebruikt een aanzienlijke hoeveelheid muziek, maar in tegenstelling tot alle andere reguliere sociale-mediaplatforms heeft het geweigerd die muziek in licentie te geven of songwriters te compenseren”, zegt David Israelite, de CEO van de National Music Publishers’ Association, een handelsgroep, getweet bij meneer Musk die maand. “Help alstublieft.”

Voor de muziekmaatschappijen zouden licentieovereenkomsten met Twitter niet alleen een extra bron van inkomsten zijn, maar ook langdurige problemen van inbreuk op het auteursrecht op het platform oplossen.

Nadat Musk in oktober Twitter kocht voor 44 miljard dollar, gingen de gesprekken verder terwijl hij flirtte met het idee van uitdagende TikTok en het weer tot leven wekken van Vine, een eens zo populaire korte video-app die Twitter in 2012 had gekocht maar in 2016 stopte.

Het team van meneer Musk was geïntrigeerd door het idee om muziek aan het platform toe te voegen, en zijn persoonlijke advocaat, Alex Spiro, die ook artiesten als Jay-Z en Megan Thee Stallion heeft vertegenwoordigd, hield bijeenkomsten om de status van de labelonderhandelingen te begrijpen en te beoordelen de kosten, zeiden vier mensen die bekend zijn met de interne discussies.

De heer Spiro, die toezicht hield op de juridische portefeuille van Twitter tijdens de overname van de heer Musk, verliet het bedrijf in december. Hij verdedigde dit jaar met succes dhr. Musk in een aandeelhoudersrechtzaak van Tesla.