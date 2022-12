Twitter versteigert HQ-Artikel, darunter eine Vogelstatue und Espressomaschinen

New York

Wenn Sie schon immer ein Stück von Twitters Hauptquartier besitzen wollten, versteigert das Unternehmen Dutzende von Erinnerungsstücken und Zubehör von seinem Büro in San Francisco aus.

Twitter putzt das Haus und versucht, Dinge wie die Anschaffung einer großen Twitter-Vogelstatue und eines riesigen „@“-Skulpturen-Pflanzgefäßes auszulagern. Zu den weniger interessanten Gegenständen gehören ein Projektor, iMac-Bildschirme und Stehpulte. Es gibt auch mehrere Espressomaschinen und eine Ladestation für Elektrofahrräder.

Die Online-Auktion beginnt am 17. Januar und endet am nächsten Tag, sagte Heritage Global Partners, das Unternehmen, das den Verkauf ermöglicht. Die Eröffnungsgebote für alle Artikel liegen zwischen 25 und 50 US-Dollar.

Nach dem Twitter-Kauf von Elon Musk im Wert von 44 Milliarden US-Dollar ergriff der milliardenschwere Eigentümer eine Reihe von Sparmaßnahmen. Er hat etwa die Hälfte der Belegschaft des Unternehmens entlassen, was dazu führte, dass eine Gruppe ehemaliger Mitarbeiter klagte und behauptete, die Massenentlassungen seien mit mehreren Arbeitsrechtsverletzungen verbunden.

„Twitter verzeichnete einen massiven Umsatzrückgang, weil Aktivistengruppen Werbetreibende unter Druck setzten, obwohl sich nichts an der Inhaltsmoderation geändert hat und wir alles getan haben, um die Aktivisten zu besänftigen“, sagte Musk am 4. November in einem Tweet.

Aber HGP-Präsident Nick Dove sagte in einem Interview mit Fortune, dass jeder, der glaubt, die Auktion sei Teil der Erhaltung der Finanzen, ein „Idiot“ sei.

„Wir bestimmen nicht, welche Vermögenswerte ein Unternehmen nicht benötigt“, sagte Dove gegenüber CNN. „So wie ein Immobilienmakler nicht festlegt, welche Häuser oder Gebäude sein Kunde verkaufen muss.“