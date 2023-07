Laut US-Medienberichten droht Twitter seinem Social-Media-Riesen Meta mit rechtlichen Schritten wegen seiner neuen konkurrierenden Text-App Threads.

In einem Brief vom Mittwoch an Meta-CEO Mark Zuckerberg – eine Kopie davon erhielt die US-Nachrichtenagentur Semafor – beschuldigte Twitter-Rechtsvertreter Alex Spiro Meta, Twitter-Mitarbeiter angeheuert zu haben, um eine „Nachahmer“-Text-App zu entwickeln, und den Twitter-Handel gestohlen zu haben Geheimnisse und geistiges Eigentum.

Spiro sagte, Twitter beabsichtige, „seine geistigen Eigentumsrechte strikt durchzusetzen“ und fügte hinzu, dass der Brief eine „formelle Mitteilung“ an Meta sei, alle relevanten Dokumente im Hinblick auf mögliche rechtliche Schritte aufzubewahren.

Meta-Sprecher Andy Stone antwortete auf die Anschuldigungen von Spiro und schrieb über die neue App: „Niemand im Threads-Engineering-Team ist ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter – das ist einfach keine Sache.“

Die Associated Press berichtete am Donnerstag, dass sie ein Poop-Emoji erhalten habe, als sie Twitter um einen Kommentar gebeten habe. Die standardmäßige automatisierte Antwort für Journalisten ist Ausdruck der Haltung des Unternehmens unter der Führung des milliardenschweren Unternehmers Elon Musk.

Musk gegen Zuckerberg – Kampf der milliardenschweren Technikfreaks

Musk, der Twitter im Jahr 2022 für 44 Milliarden US-Dollar (40,4 Milliarden Euro) kaufte, hat die Situation nicht öffentlich kommentiert. Auch Linda Yaccarino, CEO von Twitter, hat einfach nicht getwittert: „Wir werden oft nachgeahmt – aber die Twitter-Community kann niemals dupliziert werden.“

Threads, das Meta am Mittwochabend startete, wurde von seinen Instagram-Mitarbeitern erstellt und hat in nur 24 Stunden bereits zig Millionen Nutzer gewonnen.

Seit Musk das Unternehmen übernommen hat, hat Twitter Schwierigkeiten, seine Nutzer zu halten. Sein unberechenbares öffentliches Verhalten und seine Aussagen haben einige dazu veranlasst, nach einer Alternative zu suchen.

Nicht viele streben danach, sich für Truth Social des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump anzumelden, daher könnte es ein günstiger Moment für Zuckerberg und Meta sein – obwohl das früher als Facebook bekannte Unternehmen auch eine Erfolgsbilanz darin hat, Projekte scheitern zu lassen.

Aufgrund der strengeren Datenschutzgesetze der Union befand sich keines der 100 Länder, in denen Threads eingeführt wurde, in der EU.

js/rc (AP, Reuters)