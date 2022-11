Twitter-Übernahme – UN warnt vor Menschenrechtsverletzungen

Twitter ist seit Ende Oktober in den Händen des Multimilliardärs Elon Musk. (Picture Alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Der zuständige UN-Hochkommissar Türk schrieb in einem offenen Brief an Musk, die Entlassung des für Menschenrechte zuständigen Twitter-Teams sei nicht ermutigend. Twitter ist Teil einer globalen Revolution, die die Kommunikation verändert hat. Die Rolle des Kurznachrichtendienstes sieht er darin mit Sorge.

Musk übernahm Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar und entließ kurze Zeit später rund die Hälfte der 7.500 Mitarbeiter. Seit der Übernahme haben Hasspostings auf dem Kurznachrichtenportal zugenommen. Werbetreibende gehen bereits weg.

Diese Botschaft wurde am 07.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.