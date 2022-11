Twitter teilt den Werbetreibenden mit, dass die Nutzer unter Elon Musk wachsen

Das tägliche Nutzerwachstum von Twitter erreichte in der ersten vollen Woche, in der Elon Musk die Plattform besaß, „Allzeithochs“, wie aus einem Unternehmensdokument hervorgeht, das von erhalten wurde Der Rand.

Seit Musks dramatischer Übernahme hat sich das Wachstum der monetarisierbaren täglichen Nutzer (mDAU) von Twitter auf mehr als 20 Prozent beschleunigt, während „Twitters größter Markt, die USA, noch schneller wächst“, so eine interne FAQ, die von erhalten wurde Der Rand Das wurde am Montag mit dem Verkaufsteam von Twitter geteilt, um es in Gesprächen mit Werbetreibenden zu verwenden. Laut den häufig gestellten Fragen hat Twitter mehr als 15 Millionen mDAUs hinzugefügt und damit „die Viertel-Milliarden-Marke überschritten“ seit dem Ende des zweiten Quartals, als es aufhörte, Finanzdaten als börsennotiertes Unternehmen zu melden.

Wenn diese Zahlen damit übereinstimmen, wie Twitter Metriken gemeldet hat, als es öffentlich war, implizieren sie, dass der Dienst noch keinen Massenexodus unter Musks Besitz erlebt hat. Er am Sonntag getwittert dass seit der Bekanntgabe seines Deals, Twitter zu kaufen, „die Nutzerzahlen weltweit erheblich gestiegen sind“. Twitter meldete zuletzt 237,8 Millionen mDAUs und eine jährliche Wachstumsrate von 16,6 Prozent für das zweite Quartal.

„Das Maß an Hassreden bleibt innerhalb historischer Normen“

Während die Benutzer möglicherweise nicht massenhaft vor Twitter fliehen, tun dies die Werbetreibenden. In einem anderen am Freitag twittern, sagte Musk, das Unternehmen habe „einen massiven Umsatzrückgang“ erlebt, weil „aktivistische Gruppen Werbetreibende unter Druck setzten“. Berichte über einen starken Anstieg rassistischer und hasserfüllter Tweets nach seiner Übernahme erschreckten Werbetreibende zunächst, obwohl Twitter später sagte, der Zustrom sei auf einen koordinierten zurückzuführen „Trolling-Kampagnen“. In den FAQ für Werbetreibende vom Montag heißt es, dass „das Niveau von Hassreden innerhalb historischer Normen bleibt und 0,25% bis 0,45% der Tweets pro Tag unter Hunderten von Millionen ausmacht“.

Währenddessen fragen sich die Werbetreibenden nach Musks Entkernung der Twitter-Führung und dem Rücktritt von Sarah Personette, der obersten Werbeleiterin, bei wem sie ihre Bedenken äußern sollen. Die häufig gestellten Fragen wurden am Montag von Alex Josephson, einem Unternehmensveteranen mit 10-jähriger Erfahrung, der derzeit Vizepräsident von Twitter Next ist, einem Team, das Marken seit 2019 bei der Erstellung von Kampagnen im sozialen Netzwerk unterstützt, am Montag auf Twitter geteilt Prozent der Organisation von Musks Massenentlassungen am Freitag betroffen waren und dass „die Entscheidung, unsere Präsenz in ausgewählten Regionen zu reduzieren, erheblich zu den Umsatzrückgängen beigetragen hat“.

Eine weitere Sorge unter den Werbetreibenden war Musks eigenes Tweeten, einschließlich seines jetzt gelöschten Tweets, der eine unbegründete Verschwörungstheorie über den gewalttätigen Angriff auf Paul Pelosi verstärkt. „Gilt für Elon die gleichen Regeln wie für alle anderen auf Twitter?“ liest einen Teil der FAQ für Twitter-Werbetreibende. Die Antwort ist einfach: „Ja“.

Ein weiterer Teil der FAQ hebt hervor, wie schnell sich die Dinge derzeit innerhalb von Twitter ändern: Es heißt, dass die bevorstehende Überarbeitung des Twitter Blue-Abonnements, das eine kostenpflichtige Verifizierung einführt, „bestehende verifizierte Konten derzeit nicht beeinträchtigt“ und dass „Werbetreibende großer Marken, die es sind bereits verifiziert, werden beim Relaunch von Twitter Blue in dieser Woche nun ein zusätzliches ‚offizielles‘ Label unter ihrem Namen haben.“

Als Musk Mitarbeiter zum ersten Mal mit der Überarbeitung von Blue und der Funktionsweise der Verifizierung beauftragte, wollte er, dass sie 20 US-Dollar pro Monat verlangen und verlangen, dass bestehende verifizierte Konten bezahlen oder ihr Häkchen nach 90 Tagen verlieren. Nach dem Autor Stephen King und andere sich über den Preispunkt beschwerten, senkte Musk den Preis schnell auf 8 $ pro Monat. Und obwohl er ursprünglich sagte, dass das Teambuilding erforderlich sei, um das neue Blue-Abonnement bis zum 7. November herauszubringen oder gefeuert zu werden, wurde seine Veröffentlichung nun bis nach den Zwischenwahlen in dieser Woche verschoben.

Ein Sprecher von Twitter hatte bis Redaktionsschluss keinen Kommentar zu dieser Geschichte.