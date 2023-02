Laten we vandaag eens kijken op Elon Musk’s Twitter, waar plotselinge softwarestoringen en een andere dubieuze poging tot transparantie de resterende werknemers van het bedrijf meer dan normaal in de problemen hebben gebracht.

Op woensdag hadden Twitter-medewerkers het technische equivalent van een sneeuwdag: de Slack-instantie van het bedrijf was niet beschikbaar wegens “routinematig onderhoud”, werd hen verteld, en het bedrijf implementeerde als gevolg daarvan een implementatiestop.

Diezelfde dag stopte Jira – een tool die Twitter gebruikt om alles bij te houden, van de voortgang van functie-updates tot naleving van de regelgeving – ook niet meer. Omdat ze niet konden chatten en geen code konden verzenden, namen de meeste ingenieurs een dag vrij.

“Er bestaat niet zoiets als ‘routinematig onderhoud’. Dat is onzin.”

De toegang tot Jira is donderdag hersteld. Maar Platformspel kan nu bevestigen dat Slack niet down was voor “routinematig onderhoud”. “Er bestaat niet zoiets als ‘routinematig onderhoud’. Dat is onzin”, vertelde een huidige Slack-medewerker ons.

In dit, zoals in zoveel andere dingen, heeft Twitter zijn Slack-rekening niet betaald. Maar dat is niet waarom Slack ten onder ging: iemand bij Twitter heeft de toegang handmatig afgesloten, zo wordt ons verteld. Platformspel kon de reden voorafgaand aan de publicatie niet achterhalen, hoewel de verhuizing suggereert dat Musk zich mogelijk tegen de communicatie-app heeft gekeerd – of in ieder geval wil zien of Twitter kan werken zonder Slack en de daaraan verbonden kosten. (Musk’s Tesla gebruikt een Slack-concurrent genaamd Mattermost voor interne samenwerking, en Microsoft Outlook en Teams voor e-mail en vergaderingen.)

Op Blind, de anonieme chat-app op de werkplek, werd de verdwijning van dergelijke kritieke tools met een mengeling van ongeloof, frustratie en (in mindere mate) vrolijkheid ontvangen.

“We hebben onze Slack-rekening niet betaald”, schreef een medewerker. “Nu werkt iedereen amper. Penny wise, pound foolish.”

Een andere werknemer noemde de verdwijning van Slack de “spreekwoordelijke laatste druppel”.

“Vreemd genoeg is het de deactivering van Slack die me ertoe heeft aangezet om eindelijk te gaan solliciteren om vrij te komen”, schreven ze.

Voor Twitter-medewerkers is Slack meer dan een manier om collega’s berichten te sturen: het is ook een opslag van institutioneel geheugen, bewaard in documenten waar werknemers steeds meer op moeten vertrouwen sinds Musk duizenden werknemers heeft verwijderd sinds hij het roer overnam.

“Nadat iedereen weg was, had ik niemand om vragen te stellen als ik vastzat”, schreef een medewerker die na de eerste ontslagronde bleef in Blind. “Ik zocht altijd naar de fout (berichten) op Slack en kreeg 99 procent van de tijd hulp.”

Slack bleef donderdag bij het bedrijf liggen. Terwijl sommige werknemers via e-mail communiceerden, namen anderen in wezen een tweede vrije dag.

Er is nooit een goed moment voor een bedrijf om zijn primaire communicatie-infrastructuur te verliezen. Maar het verlies van Slack zal waarschijnlijk bijzonder stressvol zijn voor werknemers die werken aan het nieuwste grote idee van Musk: open-sourcing van het algoritme dat tweets in de tijdlijn rangschikt.

Maandag kondigde Musk aan (uiteraard door te reageren op een willekeurig account) dat Twitter van plan is zijn algoritme volgende week open source te maken. “Bereid je voor om eerst teleurgesteld te zijn wanneer ons algoritme volgende week open source wordt gemaakt, maar het zal snel verbeteren!” Hij schreef.

Het is onduidelijk of Twitter die deadline daadwerkelijk zal halen – Musk lijkt de hele tijd iets nieuws aan te kondigen dat “volgende week” komt, en vaak gaan die deadlines voorbij en van welke functie dan ook zou komen, wordt nooit meer iets vernomen. (Herinner je je de functie die je zou vertellen of je een schaduwverbod hebt? Of verbeteringen aan de zoekfunctie? Of de inhoudsmoderatieraad? Of videomakers laten betalen voor video?)

Toch wordt ons verteld dat sommige ingenieurs de opdracht hebben gekregen om het aanbevelingsalgoritme op te schonen ter voorbereiding om het open source te maken. Maar onder werknemers betwijfelen velen of Musk van plan is de eigenlijke code vrij te geven die momenteel in productie is – wat de vraag oproept wat hij eigenlijk van plan is te laten zien.

Een ander lopend project van Musk is het verbeteren van de prestaties van Twitter. Eind vorig jaar claimde hij vooruitgang. “Aanzienlijke wijzigingen in de backend-serverarchitectuur zijn uitgerold”, zegt hij getweet op 28 december. “Twitter zou sneller moeten aanvoelen.”

Uit openbaar beschikbare gegevens blijkt zelfs dat Twitter sinds die maand langzaam achteruitgaat, toen het zijn datacenter in Sacramento sloot. De informatie is afkomstig van Singlepane, een startup wiens tool latentieproblemen meet met behulp van externe signalen; het bedrijf heeft actief gemonitord wat het beschrijft als een verslechtering van de servicekwaliteit van Twitter.

Twitter heeft een verhoogde latentie gezien in tijden dat meer mensen de service gebruiken

Volgens de gegevens van het bedrijf heeft Twitter een verhoogde latentie gezien – de tijd tussen het ondernemen van een actie zoals het vernieuwen van de tijdlijn en het zien van nieuwe tweets in uw feed – in tijden dat meer mensen de service gebruiken. Singlepane vertoonde latentiepieken tijdens bijvoorbeeld de rustshow van de Super Bowl en in de nasleep van de recente aardbeving in Turkije.

We hebben de gegevens gecontroleerd door huidige Twitter-technici, die zeggen dat het overeenkomt met wat ze intern zien.

Maar het zijn niet alleen grote externe gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat het platform langzamer of minder stabiel wordt. Wanneer een gebruiker zijn account privé maakt, moeten de systemen van Twitter elke afzonderlijke tweet in de geschiedenis van het account doorlopen en deze als privé markeren voordat die tweets zichtbaar worden voor de volgers van het privéaccount.

Dat kan een data-intensief verzoek zijn voor een groot account, een grote lift, zoals bijvoorbeeld die van Elon Musk. Uit de gegevens van Singlepane blijkt dat Twitter aanzienlijke latentieproblemen ondervond toen Musk begin februari zijn account privé nam, als onderdeel van zijn poging om te begrijpen waarom minder mensen zijn tweets de laatste tijd leuk vinden. (Hij bedacht een paar dagen later een aparte oplossing voor dat probleem.)