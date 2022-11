Twitter-Mitbegründer gibt Fehler zu — RT Business News

Jack Dorsey hat die Verantwortung für die Entlassungen bei Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk übernommen

Twitter-Mitbegründer und ehemaliger CEO Jack Dorsey hat sich für die anhaltenden Entlassungen im Unternehmen entschuldigt und behauptet, er habe es ausgebaut „zu schnell.“ Die Entlassungen, von denen bereits 50 % der Twitter-Belegschaft betroffen waren, erfolgten, nachdem der Milliardär Elon Musk die Social-Media-Plattform gekauft hatte.

„Die Leute bei Twitter in Vergangenheit und Gegenwart sind stark und belastbar. Sie werden immer einen Weg finden, egal wie schwierig der Moment ist. Ich weiß, dass viele wütend auf mich sind. Ich bin selbst dafür verantwortlich, warum alle in dieser Situation sind: Ich habe die Unternehmensgröße zu schnell vergrößert. Ich entschuldige mich dafür,“ Dorsey sagte in einem Tweet und fügte hinzu, dass er es war „Dankbar und Liebe für jeden, der jemals auf Twitter gearbeitet hat“, Er gab zu, dass er nicht erwartet hatte, dass solche Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhten „in diesem Moment oder jemals.“

Der herzlichen Entschuldigung des im vergangenen Jahr zurückgetretenen CEO folgten Medienberichte, die dies vermuten ließen „alle“ bei Twitter machen Dorsey für die Turbulenzen nach der Übernahme verantwortlich. „Jack wird auf Twitter gehasst“ sagte eine anonyme Quelle der New York Post. „Sie machen Jack dafür verantwortlich, was passiert ist, als Elon die Firma übernommen hat.“









„Das Unternehmen war nicht gewachsen, weil Jack mit diesen Modellen in seinem Jet herumgaloppierte. Aber niemand hat darüber geschrieben, was für eine Katastrophe das Unternehmen war, weil alle Dorsey vergöttern und denken, dass er der nächste Steve Jobs ist.“ die Quelle hinzugefügt.

Twitter beschäftigte zum Zeitpunkt der Übernahme rund 7.500 Mitarbeiter. Die Entlassungen seien die einzige praktikable Option, erklärte Musk und verwies auf die massiven Verluste, die das Unternehmen erlitten habe.

„In Bezug auf die Reduzierung der Macht von Twitter gibt es leider keine andere Wahl, wenn das Unternehmen über 4 Millionen US-Dollar pro Tag verliert. Allen Ausgeschiedenen wurden 3 Monate Abfindung angeboten, das sind 50 % mehr als gesetzlich vorgeschrieben.“ er hat am Freitag getwittert.

Laut einer Reihe von Tweets der Mitarbeiter der Social-Media-Plattform betrafen die Entlassungen in erster Linie die Teams für Kommunikation, Inhaltspflege, Menschenrechte und Ethik des maschinellen Lernens sowie einige Produkt- und Technikabteilungen.