Twitter-Konkurrenz-App von Meta heeft een begin gemaakt

Een van de meest gebruikte Twitter-apps van Facebook- en Instagram-US-Mutterkonzerns is in de Startlöchern. Die Threads genereerde app werd geïnstalleerd in de app-stores voor iPhones en Android-smartphones die werden toegevoegd en verkocht in de volgende taggen die opnieuw werden geladen. „Threads ist der Ort, um sisterammenkommen und über alles zu discutieren, von Themen, die Sie interessieren, bis hin zu den Trends von Morgen“, heißt es in der Beschreibung.

Meta hatte Mitte März angekündigt, een een nieuw sociaal netwerk van arbeiten, dessen Beschreibung and einen potenziellen Konkurrenten von Twitter erinnert. „Wir erwägen ein Dezentralisiertes, unabhängiges soziales Netzwerk, das den Austausch von schriftlichen Nachrichten in Echtzeit ermöglicht“, erklärte der Konzern damals. Nach Informationen der spezialisierten Website „Platformer“ soll die Anwendung dus konzipiert sein, dass sie mit anderen Networks desselben Typs ist interoperable. Dies wäre in Bruch mit der bisherigen Strategie of großen Onlinekonzerne, die stels auf schlossene Umgebungen mit ownen Nutzungsregeln setzten. Die Wahl der Interoperabilität grenzt Threads auch von Twitter ab. Dessen chef-kok Elon Musk heeft in december duidelijk gemaakt, dat er von Schnittstellen mit anderen Plattformen vielen niet: Kurzzeitig ließ er sogar Konten sperren, die Links zu anderen Netzwerken via Facebook, Instagram of Mastodon krijgen hoeden. Musk heeft onder de aandacht gebracht van de taggen met der scheiding, de Zahl van tweets tweets voor nichte Twitter-Nutzer tot limieten, voor Aufsehen gesorgt. Der Milliardär begründete the Schritt damit, Tools zum automatisierten Durchforsten von Tweets beschränken to wollen. Betroffen von dem Schritt sind unter anders Nutzer von Tweetdeck: Die von Twitter selbst entwickelte Oberfläche zum übersichtlichen Organisieren von Tweets funktioniert seitdem nicht mehr.

Twitter-Konkurrenz-App von Meta heeft een begin gemaakt

Austria News