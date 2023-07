Twitter verwandelt sich in X, da das frühere Vogellogo der Website nun durch ein offizielles neues X-Logo ersetzt wurde. Elon Musk, dem die umgestaltete Social-Media-Seite gehört, begann am frühen Sonntagmorgen mit einer Reihe von Tweets, den Wandel anzukündigen, beginnend mit einem, in dem es hieß: „Und bald werden wir uns von der Marke Twitter und nach und nach von allen Vögeln verabschieden.“