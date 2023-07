Ein Scan der offiziellen Twitter-Konten sowie der von Elon Musk und der neuen CEO Linda Yaccarino zeigten, dass niemand etwas über die Rückkehr des alten TweetDeck sagte – der neueste Tweet des Twitter-Support-Kontos ist der von vor einigen Tagen kündigt den Start des neuen TweetDeck an .

Anschließend präsentierte Twitter der Welt sein „neues, verbessertes“ TweetDeck, das seit über zwei Jahren in der Vorschau war. Über den Twitter-Support-Account wurde bekannt gegeben, dass die Funktion für Twitter Blue-Abonnenten und diejenigen, die das Unternehmen für einen kostenlosen Blue Check für würdig hält, hinter die Twitter Verified Paywall verschoben wird.

Twitter behauptete, seine Entscheidung, die Anzahl der Tweets, die seine Nutzer an einem Tag sehen könnten, zu begrenzen, sei eine notwendige und vorübergehende Entscheidung gewesen, die dadurch verursacht worden sei, dass Unternehmen seine Website gecrawlt hätten, um KI-Modelle zu füttern.

Mit der Einführung der Threads-App von Instagram, die Meta diese Woche früher als geplant auf den Markt brachte, um Twitter an der schwächsten Stelle auszunutzen, sieht sich das Unternehmen auch mit seinem schlimmsten Nachahmer konfrontiert und registrierte in weniger als 30 Minuten schnell über 70 Millionen Konten zwei Tage. TweetDeck könnte jedoch eine Funktion sein, die Threads nicht kopieren wird, da Instagram-Chef Adam Mosseri Alex Heath sagte: „Politik und harte Nachrichten werden unweigerlich in Threads auftauchen – das gibt es bis zu einem gewissen Grad auch auf Instagram – aber wir“ „Wir werden nichts tun, um diese Branchen zu fördern.“