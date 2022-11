Twitter hat das neue graue Häkchen „Offiziell“ für tatsächlich verifizierte Accounts wieder aktiviert

Okay, also hat Twitter sein eigenes Verifizierungssystem gebrochen, indem es den blauen Haken – zuvor ein Signal, dass das Konto Informationen über die Identität seines Besitzers bereitgestellt hatte – zum Kauf angeboten hat. Gestern, also vor etwa einem Monat zur Zeit von Elon Musk, wurde eine Lösung eingeführt: graue Häkchen, die anzeigten, dass das Konto offiziell war. Am Ende des Tages waren diese Kontrollen rückgängig gemacht worden.