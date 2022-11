Twitter gewährt „Amnestie“ für Konten, die wegen Belästigung und Fehlinformationen gesperrt wurden

Der neue Besitzer von Twitter, Elon Musk, sagt, dass er gesperrten Konten „Amnestie“ gewährt, was laut Online-Sicherheitsexperten zu einem Anstieg von Belästigungen, Hassreden und Fehlinformationen führen wird.

Die Ankündigung des Milliardärs am Donnerstag erfolgte, nachdem er eine Umfrage in seiner Chronik veröffentlicht hatte, in der er die Leute aufforderte, über die Wiedereinstellung von Konten abzustimmen, die nicht „gegen das Gesetz verstoßen oder sich an ungeheurem Spam beteiligt haben“. Die Ja-Stimme lag bei 72 Prozent.

„Das Volk hat gesprochen. Die Amnestie beginnt nächste Woche. Vox Populi, Vox Dei“, twitterte Musk mit einem lateinischen Ausdruck, der „die Stimme des Volkes, die Stimme Gottes“ bedeutet.

Das Volk hat gesprochen. Die Amnestie beginnt nächste Woche. Vox Populi, Vox Dei. –@elonmusk

Musk verwendete denselben lateinischen Ausdruck, nachdem er am vergangenen Wochenende eine ähnliche Umfrage veröffentlicht hatte, bevor er den Account des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder einsetzte, den Twitter wegen der Förderung des Aufstands im Kapitol vom 6. Januar 2021 gesperrt hatte.

Trump hat gesagt, dass er nicht zu Twitter zurückkehren wird, aber er hat sein Konto nicht gelöscht.

Stellt eine „Katastrophe, die darauf wartet, zu passieren“ wieder her

Die Wiederherstellung gesperrter Konten könnte bedeuten, die „schlimmsten Straftäter“ zurückzubringen, darunter Neonazi-Trolle, Personen, die böswillig intime Bilder von Menschen ohne ihre Zustimmung gepostet haben, und andere Konten, die wiederholt gegen die Twitter-Regeln gegen Hassreden, Cyberstalking oder Belästigung verstoßen haben, sagte Danielle Citron, a Juraprofessor an der University of Virginia.

„Es ist eine Katastrophe, die darauf wartet, passiert zu werden“, sagte Citron, der auch Vizepräsident der Cyber ​​Civil Rights Initiative ist und im Trust and Safety Council von Twitter sitzt, einer Gruppe externer Berater, die sich seit der Übernahme durch Musk nicht mehr getroffen haben.

„Es ist verrückt, weil der springende Punkt der dauerhaften Suspendierung darin besteht, dass diese Leute so schlecht waren, dass sie schlecht für das Geschäft waren.“

Citron sagte, ein „Amnestie“-Plan stehe im Widerspruch zu jahrelanger Arbeit – unterstützt vom damaligen Twitter-CEO Jack Dorsey –, um eine Plattform für einen gesunden Online-Diskurs aufzubauen, die durchschnittliche Benutzer nicht vertreiben würde, die Angst vor Belästigung haben.

In den meisten Fällen hat Twitter nur Konten dauerhaft gesperrt, die nicht auf andere Einschränkungen reagiert haben, wie z. B. vorübergehende Sperrungen oder eingeschränkte Posts.

„So viele Menschen lernen tatsächlich aus Suspendierungen und verstoßen nicht erneut“, sagte Citron. „Man muss ziemlich schlecht werden, um eine dauerhafte Suspendierung zu bekommen.“

UHR | Hunderte Twitter-Mitarbeiter kündigen nach Musks Ultimatum: Hunderte Twitter-Mitarbeiter kündigen nach dem Ultimatum von Elon Musk Ungefähr 1.200 Twitter-Mitarbeiter kündigten, nachdem CEO Elon Musk ein Ultimatum gestellt hatte, das eine, wie er es nannte, „Hardcore“-Arbeitskultur forderte.

Ein weiteres Mitglied des Vertrauens- und Sicherheitsrates, Alex Holmes, sagte, er warte noch auf Rückmeldungen zum Status des Rates, der Mitte Dezember zusammentreten soll.

„Mit dieser jüngsten Entscheidung kann ich mir nicht vorstellen, dass dies mit dem Rat oder dem Rest des Richtlinienteams zusammenhängt, dessen Aufgabe es ist, wirksame Richtlinien zu erstellen, die die Plattform schützen“, sagte Holmes.

Hassreden nehmen seit der Übernahme durch Musk zu

In dem Monat, seit Musk Twitter übernommen hat, sagen Gruppen, die die Plattform auf rassistische, antisemitische und andere giftige Äußerungen überwachen, dass sie auf dem de facto öffentlichen Platz der Welt auf dem Vormarsch ist.

Dazu gehört ein Anstieg rassistischer Beleidigungen von Fußballspielern der Weltmeisterschaft, auf die Twitter angeblich nicht reagiert.

Musk sagte am Donnerstag, dass die Amnestie für gesperrte Konten nächste Woche beginnen werde. (Carina Johansen/NTB Scanpix über The Associated Press)

Der Anstieg schädlicher Inhalte ist zum großen Teil auf die Unordnung zurückzuführen, die Musks Entscheidung folgte, die Hälfte der 7.500 Mitarbeiter des Unternehmens zu entlassen, Top-Führungskräfte zu entlassen und dann eine Reihe von Ultimaten zu stellen, die Hunderte weitere dazu veranlassten, aufzuhören.

Ebenfalls entlassen wurde eine ungezählte Anzahl von Auftragnehmern, die für die Moderation von Inhalten verantwortlich waren.

Unter denjenigen, die wegen mangelnden Vertrauens in Musks Bereitschaft, Twitter davon abzuhalten, sich in ein Chaos unkontrollierter Rede zu verwandeln, zurückgetreten sind, war Twitters Leiter für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth.

Auch große Werbetreibende haben die Plattform verlassen.

Am 28. Oktober, einen Tag nachdem er die Kontrolle übernommen hatte, twitterte Musk, dass es keine „wichtigen Entscheidungen zu Inhalten oder Wiederherstellungen von Konten“ geben werde, bis Twitter einen „Content Moderation Council“ mit unterschiedlichen Standpunkten gebildet habe, der die Fälle prüfen würde.

Am Dienstag sagte er, er breche dieses Versprechen, weil er ihm auf Drängen „einer großen Koalition politisch-sozialer Aktivistengruppen“ zugestimmt habe, die später „den Deal brachen“, indem sie darauf drängten, dass Werbetreibende zumindest vorübergehend aufhören, Twitter zu geben ihr Geschäft.

Eine Rezeptionistin arbeitet am 26. Oktober in der Lobby des Gebäudes, in dem sich das Twitter-Büro in New York befindet. (Mary Altaffer/The Associated Press)

Überprüfungen hasserfüllter Inhalte dauern länger

Einen Tag zuvor hat Twitter das persönliche Konto der rechtsextremen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene wiederhergestellt, das im Januar wegen Verstoßes gegen die COVID-Richtlinien der Plattform für Fehlinformationen gesperrt wurde.

Unterdessen freundet sich Musk auf Twitter immer mehr mit rechtsextremen Persönlichkeiten an. Vor den Zwischenwahlen in den USA in diesem Monat forderte er „unabhängig gesinnte“ Menschen auf, die Republikaner zu wählen.

Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht der Europäischen Union besagt, dass Twitter länger gebraucht hat, um hasserfüllte Inhalte zu überprüfen, und dieses Jahr weniger davon entfernt hat als 2021.

Der Bericht basierte auf Daten, die im Frühjahr – bevor Musk Twitter übernahm – im Rahmen einer jährlichen Bewertung der Einhaltung des Verhaltenskodex des Blocks zur Desinformation durch Online-Plattformen gesammelt wurden.

Es stellte sich heraus, dass Twitter innerhalb von 24 Stunden etwas mehr als die Hälfte der Benachrichtigungen über illegale Hassreden bewertete, verglichen mit 82 Prozent im Jahr 2021.