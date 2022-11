Twitter geht gegen radikale Antifa-angeschlossene Konten vor — RT World News

Die selbsternannten Anarchisten haben darauf reagiert, indem sie zu „Aktionen“ an Tesla-Standorten in den USA aufgerufen haben

Eine Reihe prominenter, mit Antifa verbundener Konten wurde am Wochenende auf Twitter gesperrt, weil sie gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen hatten, nachdem Elon Musk beschlossen hatte, sich gegen die Aufstachelung zur Gewalt zu stellen.

Letzte Woche fragte der Milliardär seine 119 Millionen Follower, welche Probleme Twitter dringend angehen müsse, abgesehen von der Beseitigung der Ausbeutung von Kindern, wie Musk es nannte „Priorität Nr. 1.“

Der Journalist Andy Ngo wies auf radikale Antifa-Konten hin, die trotz Nutzung weiterhin auf der Plattform betrieben wurden „Krawalle fördern, Tipps zur Begehung von Gewaltverbrechen geben, Doxing“ und Aufrufe zu Angriffen auf Menschen und ihre Familienangehörigen.

Musk antwortete mit den Worten „Aufstachelung zu Gewalt führt zur Sperrung des Kontos“ und nannte es „sehr besorgniserregend“, dass Twitter trotz klarer Verstöße gegen seine Regeln bisher nichts unternommen habe.

Am Freitag wurden mehrere mit Antifa verbundene Konten von der Plattform gesperrt, darunter die berüchtigte CrimethInc-Gruppe, die Ngo behauptete „operiert wie der IS“ durch die Verbreitung von Propaganda- und Schulungsmaterialien an „Kämpfer in Richtung Gewalt radikalisieren.“

Die Gruppe war eng mit den Unruhen von Black Lives Matter im Jahr 2020 verbunden und veröffentlichte vor den Präsidentschaftswahlen 2020 sogar einen umfassenden Aktionsstrategieleitfaden, der Moderatschläge, Erste Hilfe bei häufigen Verletzungen durch Polizeiwaffen und Anweisungen zur optimalen Verwendung von Laubbläsern und Lasern umfasste Zeiger, Schilde und Helme.









Antifa reagierte auf ihre Suspendierung mit einer Erklärung, dass sie auf Drängen von verboten worden seien „ein rechtsextremer Troll“ ein Verweis auf Ngo, und fügte hinzu, dass sie dies getan hatten „in vierzehn Jahren Twitter-Administration nie suspendiert oder verwarnt worden.“

Später an diesem Tag veröffentlichte ein Antifa-Aktivist in Portland, Oregon, Aufrufe für „Aktionen“ bei Tesla-Händlern in den USA und behauptete dies „Der Faschist Elon Musk hat seine Seite in der Geschichte gewählt, die sich mit Faschisten und weißer Vormachtstellung ausrichtet.“ Ein Bild eines brennenden Autos begleitete den Tweet. Ein weiterer Tweet enthielt eine Liste von Tesla-Einrichtungen und ihren Standorten. Das Konto wurde inzwischen gesperrt.

Musk wurde kritisiert, weil er seit seiner Übernahme von Twitter Tausende von Mitarbeitern entlassen hatte, wobei einige behaupteten, die Plattform werde jetzt zu einer Brutstätte für so genannte „Hassrede“ und Rechtsextremismus.

Der Milliardär hat jedoch darauf bestanden, dass sein Unternehmen sich weiterhin der Überwachung gewalttätiger Inhalte verschrieben hat und niemals offene Aufrufe zu Gewalt oder andere Beiträge zulassen wird, die gegen das Gesetz verstoßen. „Twitter wird ein Forum für den friedlichen Meinungsaustausch“ Musk schrieb und fügte hinzu, dass trotz der Entlassungen die tatsächliche Rate an Hasskommentaren auf der Website jetzt niedriger sei als vor der Übernahme.