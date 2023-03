Een aan de overheid gelieerde entiteit adviseerde een “Orwelliaans” hardhandig optreden tegen “desinformatie over vaccins”, meldde de journalist

Een aan de overheid gelieerde academische groep drong er bij Twitter op aan om feitelijk correcte verhalen over Covid-19 te censureren als ze het risico liepen “twijfel aanwakkeren” over vaccins, volgens de laatste reeks interne documenten die zijn vrijgegeven door de nieuwe eigenaar van het platform, Elon Musk.

De documenten, gepubliceerd door journalist Matt Taibbi op vrijdag, tonen aan dat senior Twitter-management vanaf februari 2021 – inclusief voormalig trust- en veiligheidschef Yoel Roth – zich heeft aangemeld voor een initiatief van Stanford University dat hen zou waarschuwen voor de laatste “vaccingerelateerde desinformatieverhalen” verspreiden op het platform.

Het initiatief, getiteld ‘The Virality Project’, werd geleid door een voormalige CIA-medewerker en bestond uit academici van verschillende universiteiten, evenals onderzoekers van organisaties die werden gefinancierd door het Pentagon, de National Science Foundation en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Virality Project verklaarde ook op zijn website dat het “heeft sterke banden opgebouwd” met onder andere het Office of the Surgeon General, de Centers for Disease Control and Prevention en het Department of Homeland Security.

43.VP zou later zeggen dat het samenwerkte met “verschillende overheidsinstanties”, waaronder het Office of the Surgeon General en de CDC. Het werkte naar verluidt ook samen met onder andere de CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) van het DHS en GEC. pic.twitter.com/WUlrkFk7JX — Matt Taibbi (@mtaibbi) 17 maart 2023

In zijn briefings aan Twitter heeft het Virality Project dat aanbevolen “echte inhoud die aarzeling met vaccins zou kunnen bevorderen” – zoals verhalen over bijwerkingen en bepaalde vaccins die in het buitenland worden verboden – worden gecensureerd. Berichten die bezorgdheid uitten over vaccinmandaten werden gezien als “anti-vax” verkeerde informatie, terwijl “gewoon vragen stellen” Werd geacht “een tactiek die vaak wordt gebruikt door verspreiders van verkeerde informatie”, en posten over de “bewakingsstaat” werd als verboden beschouwd “complot” theorie.

Destijds de regels van Twitter over Covid-19 “desinformatie” vereist een specifieke post te zijn “aantoonbaar vals”, terwijl het toelaat “sterk commentaar”, opinie schrijven en satire. Het Virality Project drong er echter bij het management van Twitter op aan om het te verbieden “veelplegers” voordat ze zelfs maar nieuwe berichten plaatsten.

Het delen van de gelekte e-mails van het Witte Huis coronavirus tsaar Anthony Fauci zou kunnen “verergeren het wantrouwen in Dr. Fauci en in Amerikaanse volksgezondheidsinstellingen,” waarschuwde het Virality Project in een briefing van juni 2021, terwijl een vervolgrapport de verspreiding van “zorgwekkende grappen” over het lastigvallen van de huis-aan-huisvaccinatiepromotors die zijn ingezet door de regering van de Amerikaanse president Joe Biden.

“Als Orwelliaanse proof-of-concept was het Virality Project een doorslaand succes,” Taibbi schreef op vrijdag. “De overheid, de academische wereld en een oligopolie van potentiële zakelijke concurrenten organiseerden zich snel achter een geheime, verenigde poging om politieke berichten te controleren.”

Sinds hij Twitter in oktober heeft gekocht en zichzelf heeft geïnstalleerd als de nieuwe CEO van het platform, heeft Musk regelmatig interne documenten en mededelingen vrijgegeven in een poging licht te werpen op het voorheen ondoorzichtige censuurbeleid. Uit een reeks bestanden die in december werd vrijgegeven, bleek dat Twitter censureerde “legitieme inhoud” op Covid-19 op direct verzoek van het Witte Huis.