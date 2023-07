CNN

Twitter droht Meta mit einer Klage nach dem Blockbuster-Start von Metas neuem Twitter-Rivalen Threads – vielleicht das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass Twitter die App als Wettbewerbsbedrohung ansieht.

Am Mittwoch schickte ein Anwalt, der Twitter vertritt, einen Brief an Meta-CEO Mark Zuckerberg, in dem er dem Unternehmen den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen durch die Einstellung ehemaliger Twitter-Mitarbeiter vorwarf.

Der Brief wurde zuerst von Semafor gemeldet. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person bestätigte gegenüber CNN die Echtheit des Briefes.

In dem Brief von Alex Spiro, einem externen Anwalt des Twitter-Eigentümers Elon Musk, wurde behauptet, Meta habe sich an einer „systematischen, vorsätzlichen und rechtswidrigen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und anderem geistigen Eigentum von Twitter“ beteiligt.

Als Reaktion auf Berichte über den Brief sagte Musk getwittert: „Konkurrenz ist in Ordnung, Betrug nicht.“

In dem Brief heißt es weiter, dass Meta ehemalige Twitter-Mitarbeiter eingestellt habe, die „Twitter-Dokumente und elektronische Geräte unrechtmäßig aufbewahrt hätten“, und dass Meta diese Mitarbeiter „absichtlich“ in die Entwicklung von Threads einbezogen habe.

„Twitter beabsichtigt, seine geistigen Eigentumsrechte strikt durchzusetzen“, fuhr Spiro fort, „und verlangt, dass Meta unverzüglich Schritte unternimmt, um die Nutzung von Twitter-Geschäftsgeheimnissen oder anderen streng vertraulichen Informationen zu unterbinden.“

Meta-Sprecher Andy Stone wies den Brief rundweg zurück. „Niemand im Threads-Engineering-Team ist ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter – das ist einfach keine Sache“, sagte er auf Threads.

In den Monaten, seit Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar übernommen hat, wurde das soziale Netzwerk von einer wachsenden Zahl kleinerer Microblogging-Plattformen herausgefordert, wie dem dezentralen sozialen Netzwerk Mastodon und Bluesky, einer Alternative, die vom ehemaligen Twitter-CEO Jack Dorsey unterstützt wird. Aber Twitter hat auch nicht mit einem Rechtsstreit gedroht.

Im Gegensatz zu einigen Twitter-Konkurrenten verzeichnete Threads ein schnelles Wachstum: Zuckerberg meldete 30 Millionen Benutzeranmeldungen am ersten Tag der App. Am Donnerstagnachmittag war Threads die kostenlose App Nummer eins im iOS App Store.

Die rechtliche Drohung muss nicht unbedingt zu einem Rechtsstreit führen, könnte aber Teil einer Strategie sein, Meta zu bremsen, sagte Carl Tobias, Rechtsprofessor an der University of Richmond.

„Manchmal drohen Anwälte, folgen aber nicht der Tat. Oder sie sehen, wie weit sie gehen können. Das mag der Fall sein, aber ich weiß es nicht genau“, sagte Tobias gegenüber CNN. Er fügte hinzu: „Es könnte von Nutzen sein, die Sache mit einem Rechtsstreit zu verknüpfen und Meta das Leben zu erschweren.“